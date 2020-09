Empresarios valoran subsidios a la contratación y la CUT pone el foco en prohibir despidos

Laboral & Personas

Los gremios del comercio y la construcción enfatizaron que ayudará a empujar la reactivación, pero apuntaron a la necesidad de nuevas medidas.

Los diversos actores del mercado laboral comienzan a reaccionar ante el anuncio del plan de subsidios a la contratación y la reincorporación de trabajadores dado a conocer hoy por el presidente de la República, Sebastián Piñera, con el que se busca recuperar 1 millón de empleos perdidos durante la pandemia.

Los gremios del sector privado reaccionaron de manera positiva al nuevo programa, pero planteando nuevas exigencias para consolidar la reactivación de sus respectivos sectores.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, calificó de "contundente" la propuesta, recalcando que el sector es el "principal empleador de mujeres y jóvenes del país".

"Esperamos eso sí, que en el mediano plazo se presenten medidas especiales para aquellos sectores que aún no ven la posibilidad de funcionar en el futuro cercano como es el caso del turismo", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, aseguró que es "urgente" recuperar los millones de puestos de trabajo que se han perdido durante la emergencia sanitaria, los que en el caso de la construcción ascienden a alrededor de 300 mil plazas.

"Ahora bien, para avanzar hacia el objetivo de una creación masiva de empleos, es clave que los incentivos como los anunciados sean el complemento de una prudente pero sostenida reactivación de los distintos sectores productivos, lo que, en nuestro caso, significa reiniciar las obras que están detenidas y mantenerlas operando sobre la base del estricto cumplimiento del protocolo sanitario que hemos desarrollado con las autoridades para estos efectos", señaló el timonel del gremio constructor.

Por su parte, en el mundo sindical reaccionaron con cierto escepticismo. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, manifestó que espera que se discuta sobre la posibilidad de prohibir los despidos en el país mientras se mantenga la compleja situación sanitaria.

"Una demanda que desde el mundo sindical veníamos planteando hace mucho tiempo fue que se prohibieran los despidos, como una manera de garantizar que no hubiera incertidumbre y mucho menos una crisis de empleabilidad. Hoy, la contratación y mantención de los empleos no puede ser a costa de pérdidas de garantías, derechos o de condiciones laborales", dijo.

"Por eso, vamos a poner especial énfasis en el debate respecto a las condiciones para que las empresas puedan postular: no puede haber deuda previsional ni de cotizaciones; no puede haber denuncias de prácticas antisindicales; no es posible que lo hagan empresas que se esconden como falsas Pymes", concluyó la timonel de la multisindical.