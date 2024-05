Pensiones: fijan cronograma para el debate, pero Iván Moreira afirma que “no estamos firmando ningún acuerdo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“¿Hasta cuándo el Parlamento va a seguir deteniendo la reforma (de pensiones)?”. Esa fue la forma que ocupó el Presidente Gabriel Boric este miércoles para realizar un nuevo emplazamiento que agilice la tramitación de la iniciativa en el Senado.

“Necesitamos que se legisle ahora, en mayo que se vote en la comisión de Trabajo del Senado la reforma de pensiones”, dijo el mandatario en una actividad en la VI Región.

Durante las últimas semanas, la petición del Presidente de acelerar el tranco de la iniciativa se ha producido en más de una oportunidad. Recientemente, en la conmemoración del Día del Trabajador, el 1 de mayo, también realizó el mismo planteamiento respecto a los plazos.

Sin embargo, su emplazamiento no ha tenido eco en el Congreso. Actualmente, el proyecto de ley está en su segundo trámite constitucional en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, donde la oposición tiene mayoría y la presidencia, en manos del senador Iván Moreira (UDI).

Cronograma

Este senador confirmó este miércoles que sus pares que componen dicha instancia fijaron con el Ejecutivo un cronograma para la discusión de la reforma, que tendrá seis puntos temáticos en torno a los cuales se irá ordenando el debate. En paralelo, esta instancia estará acompañada de un trabajo de un comité técnico con expertos que escogió cada senador para analizar los puntos e identificar ejes de coincidencias de la reforma y aquellos que no tendrían acuerdo, tal como lo adelantó DF.

En cuanto al trabajo legislativo de la comisión, se espera que cada tema se tome una o dos sesiones para su discusión y escuchar a expertos.

“No hay votos comprometidos”

“Para que no haya ninguna mala interpretación ni confusión: Aquí no estamos firmando ningún acuerdo, no estamos firmando ningún protocolo”, advirtió este miércoles Moreira.

El parlamentario aclaró que lo que hicieron junto a los ministros Jara y Marcel fue “solo ponernos de acuerdo en una metodología para ir avanzando en la reforma”.

Sostuvo que “no hay votos comprometidos, hay solamente voluntad de poder avanzar en base a los acuerdos que podamos llegar una vez que tratemos temáticamente seis temas”. Así, detalló que a medida que se logren consensos, “el Gobierno va a conversar con esta mesa técnica que se ha creado y se van a hacer sugerencias de indicaciones para así resolver el tema de la votación en general”.

Para ello, informó que la comisión va a sesionar los lunes y los miércoles “para tratar de abocarnos en un tiempo razonable en cada una de estas temáticas” y anticipó que “esperamos poder avanzar”.

Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, manifestó que “como señalaba el senador Moreira, no necesariamente constituye un acuerdo, fija una ruta y un camino cierto en el cual todos los sectores ponen su voluntad a fin de ojalá concluir en la tan anhelada reforma previsional para el país”.

Ahora bien, respecto a los plazos, indicó que son dos líneas distintas de conversación. Por una parte, recordó que “el Presidente ha señalado reiteradamente su intención de que este proyecto pueda avanzar en su idea de legislar, que como hemos dicho, tiene que ver con si creemos o no que es necesario que haya una reforma previsional en el país”. La otra línea para Jara corresponde a la metodología de trabajo. “Por tanto, en ambas tareas por cierto cada uno irá cumpliendo su rol”, dijo.

Consultada sobre los plazos, la ministra concluyó que “como Ejecutivo tenemos la intención de que este tema se pueda votar en mayo” y que “todo este tema está en desarrollo, pero la voluntad del Presidente de La República ha sido clara en esta materia”.