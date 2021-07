Exministros del Trabajo difieren por cambios a las gratificaciones

Laboral & Personas

Un cierto cara a cara hubo ayer entre dos exministros del Trabajo de la Concertación, René Cortazar y Osvaldo Andrade, quienes fueron invitados a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para entregar su visión sobre el proyecto que busca modificar el sistema de gratificaciones vigente en el país. El primero, quien lideró la cartera durante el gobierno de Patricio Aylwin, se mostró muy crítico de la propuesta, recalcando que agravará la caída de la inversión. Andrade, quién lideró el ministerio entre 2006 y 2008 en la primera administración Bachelet, señaló apoyar el fin de la ley, pero planteó sus observaciones.

Cortázar:

"Hay una caída muy fuerte de la inversión, y este proyecto la acelerará"

El también investigador senior de Cieplan advirtió sobre el riesgo de aumento de la desigualdad salarial.

Preocupado. Así se mostró quien fuera ministro del Trabajo durante el primer gobierno del expresidente Patricio Aylwin, René Cortázar, ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde entregó sus impresiones en torno a la propuesta legislativa que busca modificar el sistema de gratificaciones.

La moción legislativa en debate busca hacer efectiva la entrega de la gratificación del 30% de las utilidades a los trabajadores, manteniendo la opción de hacerlo por el 25% del sueldo del trabajador percibido en el año, eliminando el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

En su intervención, el exsecretario de Estado enfatizó en el impacto que la propuesta tendrá en las inversiones que se realicen en el país, recalcando que el proyecto en cuestión es parte de una serie de propuestas que estarían afectando la caída de la inversión.

"Lo que estamos observando es que este proyecto es parte de un conjunto de proyectos que se están discutiendo hoy en el parlamento y que van en la misma dirección, y que se refuerzan (...) un conjunto que tiene un impacto significativo sobre la rentabilidad de las inversiones", advirtió el también investigador senior de Cieplan.

El economista añadió que si esta discusión se hubiera dado en la década de los 60, el impacto negativo en las empresas habría sido acotado. "Los inversionistas nacionales no tenían la posibilidad de llegar y salir fuera de Chile. Los inversionistas extranjeros tampoco tenían facilidades de entrada y salida", dijo. Sin embargo, recalcó que el escenario actual es bastante diferente. "Dicho de forma cruda, nadie está obligado a invertir en Chile", aseguró, añadiendo que actualmente ya "hay una caída muy fuerte de la inversión y este proyecto lo que va hacer es acelerar esa caída".



Más desigualdad salarial

Pese a sus críticas, Cortázar señaló que le parece legítima la preocupación detrás de la propuesta impulsada por los parlamentarios, pero recalcó que el camino debiese ser otro y no necesariamente a través de una ley. "Este es un típico tema, donde si uno lo traslada a negociaciones directas, y pone incentivos tributarios, laborales de distinta naturaleza a cualquier tipo de convenio que se logre en esta materia, podemos tener respuestas que respondan de verdad a la realidad productiva y laboral de las empresas", afirmó.

A modo de cierre, el exministro recalcó que el proyecto, tal como está "va a generar un problema de, a mi juicio, aumento de la desigualdad salarial y reducción de la inversión".

Andrade:

"Moción pone en el tapete las falencias del actual sistema"

El abogado y político consideró relevante considerar la gradualidad de los cambios y el tamaño de la empresa.

"El proyecto está bien orientado desde el punto de vista de hacerse cargo de un problema, y es que se ha desnaturalizado absolutamente el concepto de la gratificación. Se trata de una remuneración más que no refleja la real participación del trabajador en el éxito colectivo de la empresa". Así de tajante se mostró ayer el exministro del Trabajo del primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade, al abordar el proyecto que sugiera cambios a la citada figura.

Recalcando que es clave avanzar en las asimetrías existentes en esta materia, valoró el fin de la propuesta, pero señaló que hay detalles que se deben discutir.

"El mayor valor del contenido de la moción apunta a poner en el tapete las falencias del actual sistema de participación en las utilidades; deja absolutamente en claro que hoy por hoy no existe tal participación en los resultados. Se ha desnaturalizado el concepto de gratificación", recalcó Andrade.

Sin embargo, se mostró crítico con algunos puntos de la iniciativa. "No parece razonable, ante nuevas propuestas, que el sistema cambie radicalmente desde una gratificación fija a una enteramente variable, puesto que la supresión del elemento fijo que en la actualidad recibe la gran mayoría de trabajadores causaría efectos devastadores en el nivel de sus remuneraciones", advirtió.

El exministro dijo que en esta materia, lo razonable es diferenciar por tamaño económico de empresa el porcentaje a repartir. "A nadie escapa el hecho que una gran empresa de servicios tiene un margen más amplio que una MYPE, en la que el excedente es probablemente solo el sueldo del propio emprendedor y no un cuantioso flujo de utilidades", dijo.

Para Andrade se debería avanzar hacia un sistema mixto, en el que se mantenga el elemento fijo existente, y "se impute a otro elemento variable, que se determina al momento de ver cuántas utilidades tuvo la empresa en un ejercicio determinado. Si hay más, el trabajador recibe más; si hay menos, el trabajador se queda con lo fijo que ya ha percibido".



Gratificación diferenciada

El exsecretario de Estado también planteó que sería conveniente analizar "una gratificación diferenciada desde los ingresos más bajos de los trabajadores con un mayor porcentaje en ella, en relación a los ingresos más altos".

Hacia el final de su presentación, Andrade sostuvo que de avanzar la discusión, también debiera contemplarse "una cierta gradualidad en su implementación a fin de provocar el menor daño posible al empleo y a la recuperación económica".