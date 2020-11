Gobierno intensifica gestiones para acuerdo en pensiones en medio de advertencia de Piñera de ir al TC por retiro

Laboral & Personas

Primera reunión formal entre Gobierno y parlamentarios oficialistas y de oposición se da justo cuando el Ejecutivo reconoció que estudia enviar proyecto para acotar segundo retiro y que tributen altas rentas. La ex Nueva Mayoría insistió en que no accederá a atar la reforma de pensiones al rescate del 10%.

Una intensa jornada de negociaciones se registró ayer entre el Gobierno y senadores oficialistas y de oposición, en busca de un acuerdo para acotar el segundo retiro de fondos de las AFP y, junto con ello, destrabar la reforma previsional.

La jornada comenzó temprano en el marco del encuentro anual de la Industria de la Sofofa, donde el presidente Sebastián Piñera subió el tono y señaló que debía hablar “fuerte y claro”, indicando respecto a algunos proyectos de la oposición que se discuten en el Congreso que “estamos frente a un grupo de parlamentarios que hace uso abusivo de un resquicio y elusión constitucional que pretende escribir una Constitución paralela, sin respetar la Constitución vigente, a través de artículos transitorios. Eso es un camino que conduce a la destrucción de la institucionalidad”.

Por lo mismo, el mandatario advirtió que intetarán como Ejecutivo “corregir este resquicio y, de lo contrario, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), porque es una opción y es una obligación”, en alusión al proyecto que permite un segundo retiro que discute actualmente el Senado.

El despliegue del Gobierno se trasladó a Valparaíso, donde el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, complementó que “aquí no hablamos simplemente del retiro del 10%, del impuesto a los súper ricos o postergación de patentes, lo que está en juego acá es una deriva o forma de hacer reformas que no conversan con nuestra institucionalidad, la robustez de la democracia se basa en la separación de poderes, no podemos tener un parlamentarismo de facto”.

Pasado el mediodía, el vocero del Ejecutivo, Jaime Bellolio, reconoció que el Ejecutivo está analizando enviar un proyecto de ley que establezca un retiro de un segundo 10% de fondos de las AFP más acotado, que establezca el pago de impuestos para las rentas más altas, tal como se lo solicitaron parlamentarios de ChileVamos.

“Es algo que está evaluando el Gobierno y conversando con senadores de Chile Vamos y de oposición. Nos interesa que se respeten las reglas del juego y no hacer más elusión constitucional, como se ha hecho lamentablemente una práctica común sobre todo en la Cámara de Diputados”, afirmó el ministro.

Oposición: reforma previsional no se atará al segundo retiro

Luego de las tratativas se trasladaron al comedor de la presidencia del Senado, hasta donde se dieron cita por casi cuatro horas Briones y sus pares de Trabajo, María José Zaldívar, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, para analizar junto a los jefes de comité de la oposición y Chile Vamos, más la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), las alternativas para lograr algún acercamiento.

Al encuentro también concurrieron los senadores Juan Pablo Letelier (Partido Socialista), Carolina Goic y Jorge Pizarro (ambos de la Democracia Cristiana).

La postura del Ejecutivo en el encuentro fue advertir de los efectos negativos de un segundo retiro y su compromiso de enviar una iniciativa legal en los próximos días al Senado para acotar el retiro, que tributen las altas rentas y frenar así la seguidilla de iniciativas para retirar fondos de las AFP y también las normas transitorias tendientes a modificar la Constitución.

Fuentes con conocimiento aseguran que una opción sobre la mesa es aplicar un impuesto escalonado por retirar los fondos para quienes perciban más de $ 2,5 millones al mes, en un esquema similar a los tramos actuales de Global Complementario.

En el esquema actual, los contribuyentes que perciben desde $ 2,4 millones mensuales a $ 3,4 millones tributan con una tasa de 13,5%, mientras que el segundo tramo de 23% tiene como techo las rentas mensuales de hasta $ 4,4 millones. El techo de gravamen de 35% aplica para los ingresos desde $ 6,9 millones cada 30 días.

La decisión definitiva se tomará en los próximos días, pero de todas maneras los senadores opositores le advirtieron al Ejecutivo que los plazos son estrechos, ya que hoy la comisión de Constitución someterá a votación el articulado del proyecto del segundo retiro. Se espera que dicho texto sea visto en Sala la próxima semana.

De todas formas, el senador Letelier -quien preside la comisión de Trabajo de la Cámara Alta-, valoró el encuentro. “La reunión estuvo bien, creo que el ministro escuchó que para nosotros son dos temas distintos, que no se pueden amarrar”, manifestó.

El parlamentario detalló que la instancia sirvió para despejar temas y explicitar que la oposición no está dispuesta a vincular la reforma previsional con el retiro. “Se tiene que discutir cada cosa en su mérito pero no tratar de condicionar una a la otra porque no existe espacio para eso”, sostuvo.

Letelier enfatizó que ahora la decisión queda en manos del Gobierno. “La pelota está en la cancha de ellos”, concluyó.

Por su parte, su par socialista, Carlos Montes, señaló que el segundo retiro de los fondos previsionales “de todas maneras va”.

“Siempre vamos a estar dispuestos a oír las propuestas para ver si hay algo que realmente beneficia más a las familias. Hasta ahora no hay nada concreto ni en materia previsional ni en materia tributaria. Veremos qué pasa”, cerró.

La apuesta del Ejecutivo es arriesgada, porque ya han anticipado voto favorable al segundo retiro cinco senadores de la coalición, lo que sumado a los sufragios de la oposición logra el ansiado quórum de 2/3 (29 votos).

Dura crítica lanzó presidente de la Sofofa a parlamentarios

Una dura crítica al actuar del Congreso formuló ayer el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte. En el marco del Encuentro Nacional de la Industria que realizó el gremio -y que contó con la participación del mandatario Sebastián Piñera-, señaló que si bien se cuenta con actores que aportan con responsabilidad, realismo y mirada de largo plazo a las discusiones, como el Banco Central, "otros hacen lo contrario con simplismo, cortoplacismo, polarización y por qué no decirlo derechamente populismo".

La discusión de un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales fue un tema en el que profundizó Larraín.

"También es muestra de esta polarización que los mismos que sostuvieron que el anterior retiro del 10% de los fondos de pensiones seria excepcional y único, hoy junto con muchos más parlamentarios se suman con entusiasmo a las elusiones constitucionales para desfondar los fondos de pensiones, de las pensiones futuras, cuando la principal demanda de los ciudadanos era mejorarlas", criticó.

Según planteó Larraín, los parlamentarios no han entendido que el foco de acción debe ser el crecimiento de la economía.

"Son esos mismos parlamentarios los que siguen actuando como si el crecimiento no fuera un imperativo ético a esta altura, suponiendo que el Estado puede distribuir ayuda eternamente, e ignorando que la generación de empleos es lo que realmente dará dignidad, resilencia y proyectos de futuro a las familias chilenas".