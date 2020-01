Jornada de 40 horas: en maratónica sesión en el Senado expertos coinciden en que reducción debe ser con adaptabilidad

Laboral & Personas

Comisión de trabajo recibió a más de diez expertos y actores del mercado laboral para recibir sus impresiones respecto al polémico proyecto.

"Valió la pena". Así finalizó la senadora y presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, la extensa sesión de audiencias que tuvo este jueves la instancia, en la cual diversos expertos y actores del mercado laboral llegaron a entregar sus apreciaciones respecto al proyecto impulsado por el Partido Comunista que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

En las exposiciones, que comenzaron a las 10 de la mañana y se extendieron hasta cerca de las 18 horas, hubo acuerdo respecto a que se debe avanzar hacia un esquema de menos horas. Sin embargo, hubo diferencias en la forma de implementación y en torno a si esta debe o no ir de la mano de medidas de adaptabilidad.

A juicio del exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, la iniciativa en discusión va en la línea correcta. "El proyecto está bien orientado en la idea de rebaja de jornada laboral y la cifra de 40 horas está en línea con el propósito OIT", dijo Andrade.

La exautoridad, que también participó en la mesa técnica que formó el Gobierno para analizar la materia, se refirió a algunos de los puntos propuestos por la instancia para implementar una reducción de jornada.

Con respecto a la gradualidad, Andrade explicó que la comisión "estimó que no era necesario distinguir por carácter de empresas y se sugiere una gradualidad similar para todas ellas, de tres años en una primera etapa llegando a 42 horas y de dos años siguientes para arribar a las 40 del proyecto".

Las razones tras esto, de acuerdo a lo explicado por Andrade, apuntan a la necesidad de dar un tiempo a las empresas, sin distinción, para organizar los cambios en su estructura interna de funcionamiento con el tiempo debido y para un cambio significativo.

Más tarde fue el turno de Francisco Gallego, académico de la UC y coordinador de la comisión técnica por la jornada de 40 horas, quien agregó que la adaptabilidad sugerida por los expertos "busca ser sin precarización, que que no es un invento nuestro, se hace en otros países del mundo que la han implementado para reducir el impacto negativo en el empleo".

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing, partió aclarando a los senadores que como entidad fueron mandatados a analizar una disminución horaria y no un proyecto de ley.

Pese a todo, el economista fue claro. "Mientras más bajas las horas, más se va reduciendo el espacio para tener un efecto positivo sin descompensarlo con cosas negativas, porque se va achicando el margen de acción (...) en función de esto era más fácil pasar de 48 a 47 horas que de 45 a 44, y lo mismo será de 41 a 40", dijo.

La comisión del Senado también pudo escuchar a Juan Moreno, presidente del sindicato de Walmart, quien cuestionó a los expertos y sus planteamientos. "Se empieza a instalar un concepto del terror por rebajar horas. De verdad que hoy día no se ha entendido lo que la cuidadanía quiere. Uno quiere vivir, irse temprano, tener más calidad de vida, que los hijos pasen menos tiempo solos (...) si no aprovechan de darle a los trabajadores y trabajadoras lo que requieren, que es calidad de vida, vamos a seguir en un conflicto social", dijo Moreno.

Uno de los últimos en exponer fue el abogado y exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien criticó a quienes no están de acuerdo con incorporar mayores niveles de adaptabilidad y flexibilidad a la reducción de jornada.

"Hay muchas actividades productivas que no tienen jornada, los futbolistas, los artistas, el sector de hotelera que tiene pactos especiales, es decir al lado nuestro estamos conviviendo hace mucho tiempo con sistemas flexibles que no tienen máximo de duración de jornada, por lo tanto no nos escandalicemos de lo que hoy día estamos hablando. Lo mismo que se ha legislado recientemente hoy día se está tratando de ampliar para que mas trabajadores y empresas tengan derecho a lo mismo", dijo