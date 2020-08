Ministro Briones hace llamado a dar celeridad en el Congreso a las mejoras de la Ley de Protección al Empleo

Laboral & Personas

Hoy se votará en la Sala del Senado, con lo que pasaría a su segundo trámite en el Parlamento.

Un llamado a acelerar en el Congreso la tramitación de los proyectos que ingresó el Ejecutivo para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia hizo este martes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Ad portas de la votación en la Sala del Senado de las modificaciones al Proyecto de Ley de Protección al Empleo (PLE), en un contexto en que el nivel de destrucción de empleo da cuenta de unos 2 millones de puestos de trabajos menos, el secretario de Estado señaló en radio Duna que “hoy está la votación en el Senado y nos queda la Cámara, entonces hago el llamado al sentido de urgencia porque los trabajadores están esperando”.

Respecto a la demora en su despacho, dado que aun cuando tenía discusión inmedita hubo una semana de retraso desde que se aprobaron las indicaciones en la comisión de Hacienda, dijo que “me cuesta entenderlas porque hay proyectos donde uno se puede tomar sus tiempos, dar señales politicas…pero creo que en esta materia hay que respetar las urgencias (…) este es uno de los proyectos que tienen que correr con mucha fuerza”.

En cuanto a la iniciativa del Ejecutivo que busca implementar medidas tributarias para apoyar el proceso de reactivación económica, que lleva más de 40 días en discusión en el Congreso, reiteró lo importante que es que se respete el acuerdo nacional que alcanzó con los parlamentarios de oposición para hacer frente a la crisis sanitaria en el terreno de lo económico.

Esto porque “le da una luz de esperanza a los chilenos, respecto a que nos podemos poner de acuerdo en al menos algunas cuestiones sustantivas pensando en cómo navegar esta crisis”.

Advirtió que si no se dan “señales” a la ciudadanía de la capacidad de respetar los pactos en “tiempo” de despacho y “forma” de los proyectos que el Gobierno presenta “creo que vamos a ir perdiendo esa posibilidad de entregar señales de optimismo, en donde en un período tan sombrío para los chilenos; la luz hace bien”

En lo referente al nuevo frente que se abrió en el Congreso para aplicar -via reforma constitucional- un impuesto al patrimonio sin el patrocinio del Gobierno (tal como ocurrió con el retiro de fondos de los ahorros previsionales), hizo un llamado a discutir en base a la propuesta de las exenciones tributarias que promovió su cartera en marzo y a no centrar el debate tributario en una propuesta en que no hay claridad sobre su efectividad y beneficio en la recaudación fiscal

“Fuera de las luces, fuera de los titulares, fuera de las promesas -que son más bien políticas que de fondo- sentémonos a ver cómo a partir de las exenciones podemos generar una discusión en torno a mayor recaudación, mayor progresividad”, manifestó.

Y emplazó: “Tengamos esa discusión honesta”.