Repetto, Valdés, Engel y De Gregorio piden aplazar discusión de la PGU por dudas sobre su financiamiento y el Congreso reacciona

Los economistas proponen que esta tramitación debería quedar en pausa para asegurar la viabilidad de que los nuevos gastos que implica.

Aplazar la tramitación en el Congreso de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es lo que proponen un grupo de expertos ligados a la oposición. La iniciativa está en tabla para ser votada en la Sala de la Cámara de Diputados el 3 de enero y la apuesta del Gobierno es que su propuesta se convierta en Ley este mes para comenzar a pagarla en marzo.

En una carta enviada a El Mercurio, los exministros José De Gregorio (de Energía, Economía y Minería en el Gobierno de Ricardo Lagos y expresidente del Banco Central) y Rodrigo Valdés (de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet) junto a los académicos Andrea Repetto y Eduardo Engel (ambos son parte del consejo asesor del recientemente electo Presidente de la República, Gabriel Boric) advierten sobre la necesidad de tramitar la propuesta de PGU junto a lo que será reforma del pilar contributivo del sistema de pensiones.

Así, la propuesta enviada por el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, debería quedar en pausa para asegurar la viabilidad de que los nuevos gastos que implica la PGU tengan financiamiento.

“Nos parece que la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas de pensiones”, señala la carta.

Explican que si bien entienden la urgencia de avanzar en mejorar las pensiones en el país, ello no puede ser a costa de desequilibrar aún más las finanzas públicas, dado que según el análisis de los cuatro economistas no es claro que la PGU se financiará de manera sostenible, tal y como está previsto por el Ejecutivo.

“(…) por entendible que pueda ser que el Gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías” no están de acuerdo con la manera en que se diseñó el entramado para financiar la PGU que contempla recursos recaudados por la reducción de algunas exenciones (que van en paralelo en otro proyecto de ley) junto al gasto de un punto adicional del PIB.

Eco político

La misiva de los expertos generó reacciones en el Parlamento, justo en la semana previa a la votación tanto del proyecto previsional como de su financiamiento.

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), calificó como "preocupante" la eventual falta de financiamiento, señalando que es clave que a futuro los gastos permanentes estén respaldados por ingresos permanentes.

"Gobierno debe resolver esta insuficiencia del financiamiento fiscal permanente cuando llegue al Senado. Además sería bueno conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo sobre esta anomalía del proyecto del gobierno. Un gobierno serio debe cuidar la responsabilidad fiscal hasta el último día y aquí esto no está ocurriendo", señaló.

El diputado de RD y coordinador político del comando de Boric, Giorgio Jackson, fue más allá e incluso planteó la posibilidad de que el proyecto no se tramite hasta que se resuelvan las dudas sobre su financiamiento.

"Si el Gobierno no acelera la parte del financiamiento, esto va a quedarse simplemente en la discusión parlamentaria esperando que el futuro gobierno se lo entregue", señaló en entrevista con Radio ADN.

"Por cierto que es muy importante aumentar las pensiones, pero eso tiene que venir con un correlato de cómo se financia. Porque de lo contrario, los que terminamos pagando la deuda que adquiere el país año a año son los chilenos y chilenas y eso no es algo positivo", cerró.

Otra de las integrantes del comando de Boric, la diputada PC Karol Cariola, reforzó el llamado al Ejecutivo para que modifique su propuesta financiera: "Como Apruebo Dignidad hemos estado analizando junto con el equipo económico, con el equipo legislativo de nuestro Presidente electo, lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Hay algunos proyectos que ya están en tabla, como la Pensión Garantizada Universal. Nos parece preocupante algunos aspectos de este proyecto de ley, que este es un proyecto que sin lugar a dudas que compartimos, de hecho parte de nuestra propuesta política dentro del programa de gobierno es tener una Pensión Básica Universal Garantizada, pero que esté financiado. El gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto como una indicación y lo hizo sin financiamiento".

En su cuenta de Twitter, el senador de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), afirmó que si bien la Pensión Garantizada Universal es una "buena iniciativa", esta debe estar financiada "y en eso el gobierno ha sido poco claro en asegurar el financiamiento permanente".

"La propuesta de financiamiento que hace el gobierno para financiar dicho aumento de pensiones deja hasta ahora muchas dudas, que en la práctica solo financia una parte de lo que se requerirá. Acá se requiere un financiamiento permanente en el tiempo. Como senadores de oposición junto a la senadora Ximena Rincón y el senador Carlos Montes le pediremos un informe al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie sobre las formas de financiamiento que propone el gobierno".

La Pensión Garantizada Universal es una buena iniciativa, pero debe estar financiada y en eso el gobierno de Pdte Piñera ha sido poco claro en asegurar el financiamiento permanente… pic.twitter.com/MkVuPY8NDM — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) December 28, 2021

Por su parte, el diputado DC de la comisión de Hacienda -donde se votará el financiamiento la próxima semana-, José Miguel Ortiz, fue aún más duro, recordando que desde 2006 se instaló la responsabilidad fiscal como base de las políticas sociales "y es lamentable que este gobierno termine su mandato sin asegurar ingresos fiscales permanentes para financiar un mejoramiento sustantivo de las pensiones. No hay responsabilidad fiscal en este gobierno".

En el oficialismo, el diputado UDI también de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, defendió la propuesta del Ejecutivo y pidió a la oposición allanar el camino a su trámite.

"Nosotros creemos firmemente en la responsabilidad fiscal. Por eso, cada vez que hemos presentado un proyecto, particularmente los que son más caros, vienen bien financiados y con financiamiento que es permanente. El problema de la Pensión Garantizada Universal no es el financiamiento, es la voluntad política. Si la oposición quiere sacar este proyecto adelante, vamos a encontrar la fórmula y será realidad en enero. Si no hay buena voluntad de parte del próximo gobierno y por parte de los parlamentarios de la actual oposición, entonces este proyecto no va a ver la luz sino en muchos meses más", lanzó.