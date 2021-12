Se complica trámite de la Pensión Universal y oposición pedirá un informe al CFA por financiamiento

Laboral & Personas

Carta de economistas ligados a la exNueva Mayoría encendió la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso, que involucró también al comando del Presidente electo.

La posibilidad de que se apruebe la Pensión Garantizada Universal (PGU) se aleja luego de que la oposición en bloque saliera a poner en duda el financiamiento de la iniciativa, a partir de una carta de académicos ligados a la exNueva Mayoría.

En una misiva enviada a El Mercurio, los exministros José De Gregorio y Rodrigo Valdés, junto a los economistas e integrantes del consejo asesor económico del ahora Presidente electo, Andrea Repetto y Eduardo Engel, advirtieron sobre la necesidad de tramitar la PGU junto a la reforma del pilar contributivo del sistema de pensiones, postergando dicha discusión para el próximo gobierno: “Solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas de pensiones”, señala la carta.

Giorgio Jackson coordinador político comando de Boric.

Explican que si bien entienden la urgencia de avanzar en mejorar las pensiones, ello no puede ser a costa de desequilibrar aún más las finanzas públicas, dado que plantean que no es claro que la PGU se financiará de manera sostenible.

Eco en la oposición y en el equipo presidencial

La misiva de los expertos generó reacciones entre parlamentarios que integran el equipo de Gabriel Boric y otros representantes de la oposición, justo en la semana previa a la votación tanto del proyecto previsional como de su financiamiento, fijadas para el lunes 3 de enero.

El diputado de RD y coordinador político del comando del mandatario electo, Giorgio Jackson, planteó la posibilidad de que el proyecto no se tramite hasta que se resuelvan las dudas sobre los recursos: “Si el Gobierno no acelera la parte del financiamiento, esto va a quedarse simplemente en la discusión parlamentaria esperando que el futuro gobierno se lo entregue”, señaló en entrevista con Radio ADN.

Otra de las integrantes del comando de Boric, la diputada PC Karol Cariola, reforzó el llamado al Ejecutivo: “El gobierno de Sebastián Piñera ingresó un proyecto como una indicación y lo hizo sin financiamiento”.

Para el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), resulta “preocupante” la eventual falta de fondos para impulsar la PGU y señaló que es clave que a futuro los gastos permanentes estén respaldados por ingresos permanentes.

“El gobierno debe resolver esta insuficiencia del financiamiento fiscal permanente cuando llegue al Senado. Además, sería bueno conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre esta anomalía del proyecto del gobierno”, señaló.

El también senador de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), afirmó que la propuesta de financiamiento deja “hasta ahora muchas dudas”, ya que “en la práctica solo financia una parte de lo que se requerirá”.

“Acá se requiere un financiamiento permanente en el tiempo. Como senadores de oposición junto a la senadora Ximena Rincón y el senador Carlos Montes le pediremos un informe al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie sobre las formas de financiamiento que propone el gobierno”, aseguró.

El diputado de la Democracia Cristiana de la comisión de Hacienda -donde se votará el financiamiento la próxima semana según la agenda-, José Miguel Ortiz, fue aún más duro: “Es lamentable que este gobierno termine su mandato sin asegurar ingresos fiscales permanentes para financiar un mejoramiento sustantivo de las pensiones. No hay responsabilidad fiscal en este gobierno”.

Defensa del oficialismo

La respuesta de la administración Piñera vino desde el mismo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien enfatizó que la PGU está “completamente financiada” con el mayor crecimiento, los ajustes tributarios y los recursos para solventar la reforma previsional que no se ha aprobado en el Parlamento (ver recuadro).

Y el oficialismo se cuadró en la misma línea. El diputado UDI de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, defendió la propuesta y pidió a la oposición allanar el camino a su trámite.

“El problema de la Pensión Garantizada Universal no es el financiamiento, es la voluntad política. Si la oposición quiere sacar este proyecto adelante, vamos a encontrar la fórmula y será realidad en enero. Si no hay buena voluntad de parte del próximo gobierno y por parte de los parlamentarios de la actual oposición, entonces este proyecto no va a ver la luz sino en muchos meses más”, lanzó.

Su par de la comisión, el RN Frank Sauerbaum, puso en duda la aprobación de cambios impositivos y previsionales de Boric: “Le pasamos el dato a Giorgio Jackson, lo más probable es que hoy la discusión tributaria que ellos quieren plantear en el Congreso se dilate demasiados meses y la discusión del sistema de pensiones mucho más todavía”.