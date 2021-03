Senadores retoman con lentitud debate de pensiones pese a presión del Gobierno

Laboral & Personas

La comisión de Trabajo de la Cámara Alta abordó ayer la ampliación del Pilar Solidario. A la sesión asistió la ministra del ramo, María José Zaldívar.

Lentamente comienza a activarse la tramitación de la reforma previsional, a pesar de la insistencia del Ejecutivo por intentar presionar a la oposición poniéndole discusión inmediata al proyecto, o sea, que sea visto y despachado en seis días.

En la sesión de ayer, y aunque al final no se votó ningún artículo en particular, la Comisión de Trabajo del Senado partió con el análisis de la propuesta del Ejecutivo, con el foco en el Pilar Solidario, como un gesto hacia la autoridad, pese a no contar aún con el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que confirmó su presencia para la sesión del miércoles 24.

Al inicio de la sesión, el hasta entonces presidente de la instancia, el senador Juan Pablo Letelier (PS), no dejó pasar el punto de la urgencia de discusión inmediata repuesta por la administración Piñera. “No es muy cómodo”, dijo, que la autoridad insista en ello “en un proyecto donde no se han cumplido ciertas formalidades”, aludiendo al informe del CFA.

Tampoco han ingresado las indicaciones anunciadas por los integrantes opositores de la comisión, lo que impide darle una tramitación tan acelerada al proyecto como la que espera el Ejecutivo.

Sin embargo, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien participó en toda la sesión, aprovechó la oportunidad de aclarar el tema de la eventual “letra chica” que contendría la propuesta del Ejecutivo, en que la senadora Carolina Goic (DC) ha hecho especial hincapié y que resurgió en el debate de ayer. Esto porque, la parlamentaria falangista advirtió que “no estoy dispuesta a rebajar beneficios que ya están consagrados en la ley por el Pilar Solidario”.

En este sentido, la secretaria de Estado reconoció que los ejemplos exhibidos muestran con toda transparencia como, a pesar que sí se ve una baja en el monto que recibe por concepto de Aporte Previsional Solidario (APS), “el monto final de la pensión es el que sube y sube de manera significativa respecto de lo que tienen hoy en día” los pensionados.

Déja vu

Todo, en medio del debate que generaron las indicaciones presentadas al proyecto por la abandera DC Ximena Rincón, que el oficialismo –a través de Jacqueline van Rysselberghe (UDI)– estima inadmisibles, pues -según se señaló- todas tienen relación con materias exclusivas del Presidente.

La senadora gremialista trajo a colación la única votación que se ha realizado hasta hora y en la que los parlamentarios opositores aprobaron que los 6 puntos adicionales de cotización sean destinados en su totalidad al ahorro colectivo –a través de una supresión de una frase, reiterando que esa votación fue inconstitucional, postura que –advirtió- estaría avalada por una serie de fallos del Tribunal Constitucional. Ante esto, Letelier retrucó que si hay alguna objeción, los senadores están en su derecho de concurrir al TC para profundizar la discusión.

Sin embargo, este debate cruzará toda la tramitación si es que no se llega a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, ya que el proyecto se basa en cómo se distribuyen esos seis puntos adicionales de cotización.

Otro elemento que entró la discusión es la razón de la autoridad para ampliar la cobertura del Pilar Solidario hasta el 80% de la población y no lo hizo al 100%. Ante la inquietud, de la que se hizo eco Goic, le solicitaron a Hacienda que les haga llegar el cálculo de a cuánto ascendería el costo de dicho aumento, ante lo que accedió la cartera.

Al final de la sesión, Letelier renunció a la presidencia de la instancia y asumió en su reemplazo la senadora Goic.