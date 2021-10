Teletrabajo: crece modalidad híbrida y se reduce temor a denunciar irregularidades

Laboral & Personas

Pactos de jornada suman 244.172 e involucran a más de 143 mil trabajadores. Son 4.458 las empresas que los han usado.

El trabajo híbrido, aquel en el que se combina el desempeño presencial y el trabajo a distancia, se está transformando en la fórmula favorita de las empresas. Así se desprende del último informe elaborado sobre la materia por la Dirección del Trabajo, conforme al cual entre abril de 2020 y 31 agosto pasado 4.458 empresas han registrado 244.172 pactos de labores remotas, los que involucran a 143.078 trabajadores.

Si se suman los pactos en revisión por parte del servicio, la cifra sube a 357.108 mil y su cobertura crece a 240.269 personas y 6.070 empresas.

Del total de los válidamente registrados por la DT, 94.496 (38,7%) se mantienen activos, lo que representa a 92.497 trabajadores.

Respecto a la modalidad pactada, el 57,5% es teletrabajo al cien por ciento, el 37,7% desempeño híbrido y el 4,8% restante trabajo a distancia.

Al comparar con lo registrado en febrero, se observa que las empresas han ido moviéndose al trabajo híbrido, ya que en dicho mes un 25% de los pactos combinaba la modalidad de teletrabajo con horario presencial.

“Vamos a seguir transitando hacia una modalidad mixta de teletrabajo. Las nuevas estadísticas de la DT ya están empezando a dar cuenta de aquello”, sostuvo el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

Al mirar la información por sexo, se puede observar que el 50,4% de los trabajadores con pactos de teletrabajo vigentes son mujeres (46.584 personas) y el 49,6%% restante son hombres.

Por sector económico, información y comunicaciones; actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo, son las áreas que lideran en pactos de teletrabajo vigentes, con un 15%, 13,2% y 13%, respectivamente.

Respecto a las empresas, el 51,2% de los trabajadores se desempeñan en compañías con más de 200 trabajadores. El 29,1% lo hace en firma medianas y 15,7% en pequeñas empresas.

Fiscalizaciones y multas

Ya en el terreno de la actividad inspectiva, el informe de revela que entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de agosto de 2021, el servicio ha recibido 1.013 denuncias por vulneración a lo establecido en la Ley 21.220. De dicha cifra, 702 corresponden a este año y 311 al ejercicio anterior.

“Las personas están perdiendo el temor y se atreven a denunciar cuando creen que existen incumplimientos”, planteó Arab.

Agregó que ello se ve reflejado también en el mayor número de fiscalizaciones, que debieran aumentar con el plan nacional de fiscalización en materia de teletrabajo que ha impulsado la DT a partir de septiembre.

¿Qué denuncian los trabajadores? No dar cumplimiento a las disposiciones legales referidas al trabajo a distancia y teletrabajo; seguido por no pactar modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo; y, en tercer lugar no proporcionar equipos, herramientas y/o materiales para el trabajo a distancia o teletrabajo, con un 27,7%, 16,3 y un 14,2% de las materias denunciadas, respectivamente.

Al igual que en febrero, enseñanza vuelve a ser el sector más acusado, concentrando el 20,5% de las denuncias ingresadas a la DT. Segundo se ubican las actividades de servicios administrativos y de apoyo con un 10,5% de las acusaciones; y completa el cuadro las actividades financieras y de seguros con un 8,6% de las denuncias.

De un 34% de éstas se desconoce el sector.

De acuerdo al informe, la DT ha realizado 843 fiscalizaciones, y es la Región Metropolitana la que concentra la mayor parte de ellas, con un 53,5% del total.

Dichas supervisiones en terreno se han traducido en 386 sanciones, las que involucran multas por un monto total de $ 908 milones. Enseñanza concentra la mayor parte de esos montos ($ 342 millones).

“Queremos que una buena ley como lo es la Ley de teletrabajo, se aplique correctamente, y para ello resulta clave que trabajadores y empresas la cumplan a cabalidad, así como que la DT fiscalice que ello ocurra”, acotó el subsecretario Arab.