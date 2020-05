Zaldívar y reparto de utilidades en Cencosud: "La DT deberá poner los antecedentes en tribunales"

Laboral & Personas

Secretaria de Estado recalcó que la Ley de Protección del Empleo busca ayudar a las firmas que se han visto afectadas por la situación país.

Este miércoles y jueves se cumple un mes desde que la Ley de Protección del Empleo entró en vigencia y un mes desde que el Ejecutivo ingresara una ley corta para perfeccionar algunas materias de dicha norma, cambios que dieron espacio a modificaciones más profundas en el debate legislativo.

La aprobación de dichas correcciones ha sido más compleja y amplia que el debate de la ley matriz, si se considera que esta tardó solo 12 días en ser tramitada, mientras que sus correcciones van a cumplir un mes en debate. Y si bien se pensó que el pasado jueves la comisión mixta habría despachado la propuesta, el día de hoy el debate se volvió a abrir.

Si bien la mixta tenía por finalidad zanjar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado -principalmente aquellas que decían relación con el porcentaje de cotizaciones que debe pagar el empleador-, la discusión mutó y la instancia comenzó a debatir algunos de los aspectos de la norma que han sido criticados, como el reparto de dividendos en aquellas firmas que se acojan a los beneficios.

El caso del reparto de utilidades en Cencosud, firma cuya filial París se acogió a la Ley, generó duras críticas de los parlamentarios, las que fueron respaldadas por el Ejecutivo.

"Lo que ha hecho Cencosud es reírse de un país entero (...) esto debiera tener sanciones drásticas para que nunca más a alguien se le ocurra caer en la misma inmoralidad. Porque como dijo alguien por ahí, esto es perfectamente legal, pero es perfectamente inmoral haberlo hecho", cuestionó el diputado RN, Francisco Eguiguren.

Pero no fue el único, el senador PS, Juan Pablo Letelier, también cuestionó a la firma, y señaló que "muchos de nosotros no estamos dispuestos a minimizar lo que ha hecho Cencosud, espero que la ministra tome acciones legales en representación del Estado de Chile contra esta empresa, porque no se han cumplido los requisitos de verse afectada, dicho de otra forma cómo puede uno no estar sorprendido de que una empresa que se dice afectada retire cerca de US$ 100 millones de dólares en utilidades".

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, tomó las críticas de los parlamentarios y aseguró que "el reparto de utilidades por sobre el 80% es absolutamente contradictorio con todo lo que se ha señalado, no busca en ningún caso interpretar que es una empresa que se encuentra afectada por esta situación", dijo.

En línea con esto, la secretaria de Estado agregó que "la Dirección del Trabajo deberá poner los antecedentes en los tribunales de justicia tal como se ha señalado y nosotros vamos a preocuparnos de que así sea y ahí será en sede judicial donde se formulen los descargos, pero nosotros creemos que esta ley es una ley que es muy importante para los trabajadores y por eso hay que cuidarla y por eso es tan importante que no quede la sensación de que hay abuso frente a ella", recalcó.

Cabe señalar que la comisión mixta aprobó, durante la semana pasada, una indicación que establece que las empresas que se acojan a la ley y que estén organizadas como sociedades anónimas de conformidad a la ley N°18.046, "no podrán, durante el tiempo en que presenten contratos de trabajo suspendidos, repartir dividendos entre sus accionistas según lo disponen los artículos 78 y 79 de dicho cuerpo legal, por el ejercicio del año tributario correspondiente al cual se aplicó la referida suspensión".

Sin embargo esta indicación no contó con el respaldo del Ejecutivo. Sobre este tema, se espera que en la jornada de este martes el Gobierno defina su postura.