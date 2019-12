Agenda antiabusos: Ministro Palacios precisa que aumento de pena para la colusión es para todos los productos que no son lujo

Macro

Destacó que el avance que se hizo en el fortalecimiento de la FNE se realizó en base a casos de países como EEUU, Canadá, Holanda, Inglaterra y Francia.

Un desfile por las radios y canales de televisión tiene en esta jornada el ministro de Economía, Lucas Palacios, con el fin de aterrizar la agenda antiabusos que anunció la noche del lunes, en cadena nacional, el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

El secretario de Estado explicó que la serie de medidas anunciadas buscan poner a las personas en el centro, fortaleciendo sus derechos como consumidores y resguardar la libre competencia con un mercado en el que se den transacciones justas.

"Queremos defender la competencia con reglas claras para todos", señaló en Tele13 Radio. Y agregó más tarde, en CNN Chile, que con las medidas se busca "una igualdad ante la ley en Chile; necesitamos un mejor trato para todos para que estos delitos no pasen libre de polvo y paja", ante ello indicó que lo central es fomentar la competencia resguardándola con medidas disuasivas como cárcel para los delitos que atenten contra ella.

En este contexto, destacó primero en TVN, lo relevante del endurecimiento de las penas a los delitos de colusión en bienes esenciales a los que se le aumentarán las penas con cárcel efectiva y sin posibilidad de convalidar la sanción por otra, como por ejemplo, clases de ética. Palacios precisó que esta medida considera no solo los bienes de primera necesidad, sino que más bien se busca resguardar a todos bienes y servicios que no sean considerados como productos de "lujo".-

"Lo que se quiere es que los esfuerzos de investigación estén concentrados en aquellos casos en que se afecta a las personas en aquellos servicios y bienes básicos, esenciales para vivir como lo son alimentos, medicamentos, transporte, electricidad, agua potable, entre otros", detalló minutos más tarde en CNN Chile.

Para el ministro, uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). En este sentido, y en conversación con Tele13 Radio, comentó que para ellos se usó el caso de países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Inglaterra y Francia, por ejemplo. En este contexto, explicó que la figura del denunciante anónimo apunta a que cualquier persona puede establecer una denuncia por colusión o por actos reñidos con la competencia de un mercado, con el resguardo de su identidad y sin la necesidad de que esté involucrado en el caso.

Además esta figura contempla la posibilidad de recibir un premio en relación al aporte investigativo que se haga para el caso. Respecto de este tipo de compensaciones Palacios mencionó que en Estados Unidos, existen casos en donde se paga un porcentaje de la multa en beneficio de quien denuncia, lo que es regulado por una normativa específica.

Otro de los delitos en el que se endurecen las penas con cárcel efectiva es en el uso de información privilegiada y la evasión tributaria. En estos casos la pena mínima es de un año y medio a tres años, cuando no existan antecedentes previos, pero al igual que en la colusión es presidio sin posibilidad de convalidar por otros beneficios. Además, agregó que se duplican las multas.

En esta misma línea profundizó que en el caso de que los delitos sean cometidos por altos ejecutivos también serán sancionados, al igual que las personalidades jurídicas involucradas en el hecho. Es decir que si hasta ahora todas aquellas empresas que contaban con medidas de prevención de delitos como el cohecho y lavado de activos se eximían de una multa en estos casos, pero con la entrada en vigencia de la nueva normativa también serán sancionadas.

En Tele13 Radio señaló que lo que se pretende es" terminar con la impunidad de las empresas que se benefician con delitos cometidos por los altos ejecutivos".

Medidas consumidor

En lo referente al fortalecimiento al consumidor, destacó la creación del portal "Me quiero salir" que estará a cargo del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Comentó que será una plataforma que establecerá la obligatoriedad para las empresas a desvincular a aquellos clientes que lo soliciten.

Otra acción que mencionó fue la puesta en marcha del sistema de consulta en línea que pondrá a disposición de los usuarios toda la información de los seguros a que estén afiliados entregándoles la posibilidad de poner fin a ellos cuando lo deseen. Esto lo ligó a que se busca un mecanismo para entregar la información de deuda consolidada a las personas. En CNN Chile indicó que se avanzará en esa dirección ya que el objetivo es hacer frente al alto nivel de endeudamiento de las personas como también premiar a aquellas que tengan un buen comportamiento de pago. Esto se daría por una menor tasa al disminuir el riesgo, ya que las personas podrán tener disponible esa información.

En los tres medios en que estuvo esta mañana Palacios, destacó que si bien esta es una agenda antibusos "contundente" no significa que el gobierno no esté dispuesto a seguir mejorando estas iniciativas. En este contexto rescató la crítica de no haber sumado la prerrogativa para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación en delitos de colusión sin estar mandatado por la FNE y adelantó que se habilitará un portal administrado por el ministerio en el que junto con explicar la agenda recientemente anunciada, se podrán ingresas más propuestas para ser estudiadas como esta última.