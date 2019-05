Macro

El exministro de Obras Públicas criticó además que la medida puede generar una mayor congestión vehicular.

Sopresa causó el anuncio del Presidente Piñera que esta semana mandató a ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, a llegar a un acuerdo con las concesionarias de las autopistas para que las alzas anuales por el uso de las carreteras se reduzcan.

Al momento entregar en concesión las autopistas el mecanismo de alza de las tarifas era a través de un aumento progresivo del precio en la medida que el país se iba desarrollando, método de cálculo que para el exministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, "quedaron cortas y aumentó dramáticamente el número de auto, y la tasa de motorización en Santiago. Por lo tanto las estimaciones que hicieron las autopistas cuando ellos licitaron en términos de los años que requerían para recuperar la inversión y la rentabilidad razonable, se obtuvo mucho antes de lo proyectado".

Actualmente, los contratos están firmados por el Ministerio Obras Públicas y refrendados por la Contraloría General de la República y para bajar el aumento de los peajes para favorecer a la población, se deben compensar a las concesionarias, basándose en una negociación de mutuo acuerdo.

Bitrán destacó que "al momento en que el Presidente le impuso al ministro Obras Públicas un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo, y obviamente las concesionarias que saben que están en un país donde hay un estado de derecho que hay que respetar, saben que esto tiene que ser de mutuo acuerdo no puede ser impuesto y por lo tanto la negociación tiene un carácter muy asimétrico y por eso que es el primer problema que tiene esta medida".

Agregó, dentro de la razón por la que el gobierno busca renegociar es que "hay temas políticos. Las encuestas no han sido del todo favorable y es normal que surja cierta desesperación a veces por tratar de mejorar en las encuestas... esta medida cae dentro del ámbito de las medidas populistas porque al final esto lo va a pagar el fisco".

Si bien las conversaciones aún no han partido con el MOP, no se tiene claridad de la fórmula que se va a aplicar, pero para el exministro Bitrán hay un sector de la población que sale más beneficiada.

"Según los datos del último estudio en Santiago de encuesta familiares en la Región Metropolitana, el quintil de más altos ingresos, es decir el 20% más rico de la población gasta del orden de $19.000 por persona al mes en peaje. En cambio el quintil más bajo el 20% más pobre gasta $1.600 al mes", sostuvo.

Sintetizó, "en el caso de más altos ingresos esto representa el 0,9% de todo el ingreso de la familia y en el de más bajo ingreso el 0,28% o sea en términos absolutos y en términos relativos la medida está beneficiando a los sectores de más altos ingresos y está perjudicando a los que se benefician del gasto público. Por lo tanto, desde un punto de vista de equidad es una medida regresiva, no es efectiva".

Dentro de los inconvenientes que señaló Bitrán que traería la medida, también agregó la congestión vehicular que se generaría, puesto que es una medida que incentiva el uso de automóviles, y a esto se le suma la contaminación que esto genera.

Para todo ello el exministro, puso sobre la mesa sus proyecciones sobre las solicitudes de las concesionarias para llegar a un acuerdo. "Probablemente lo que las concesionarias van a pedir es una extensión de los plazos y lo que ellos van a calcular es cuántos ingresos obtendrían a futuro... pero hay un costo de capital asociado y probablemente para las concesionarias es bastante más alto que el costo de capital para el fisco, por lo tanto en esa parte la negociación también vamos a salir para atrás".

Incluso instó a Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) a explicar sus soluciones planteadas. "He escuchado al presidente las concesionarias hablar que esto se puede compensar con obras adicionales. Pero no entiendo cómo, porque la ley obliga hacer una licitación competitiva de las obras adicionales y si hay una licitación competitiva, el concesionario no va a obtener ninguna compensación por la vía de obras adicionales. Por lo tanto el presente de Copsa nos tiene que explicar en qué está pensando cuando propone una cosa de ese estilo".

A ciencia cierta, la fórmula se sigue negociando y para el exministro Bitrán la mejor solución "es que se terminen los contratos cuando están programados", y agregó como una opción "el seguir subiendo los peajes, que fundamentalmente en el gran Santiago afectan al quintil de más alto ingreso, desincentivando el crecimiento del uso del auto para ir a trabajar... promover la tarificación vial, en las zonas más congestionada y espacio, es una manera alternativa, no tan eficiente, pero podría compensar".