China lidera por lejos el ranking de los destinos de exportaciones chilenas

Macro

En un contexto de menores envíos, el gigante asiático recibió el 31,3% de los envíos totales. Le siguieron EEUU y Japón.

Un mal año fue 2019 para las exportaciones chilenas, que cayeron 6,5% comparado con 2018 para sumar US$ 71.183 millones. Pese a ello, según Aduanas, el podio de los principales mercados de destino -que concentran casi el 55% del total- se mantuvo intacto: China, lejos como primero, seguido por Estados Unidos y Japón, todas economías con las cuales Chile posee acuerdos comerciales.

En el primer caso, la participación llegó a 31,3% el ejercicio pasado frente a una cifra de 32,4% del período anterior; mientras en el segundo la cifra se ubicó en 14,9% y en el tercero 8,7%.

Los destinos que registraron las mayores alzas en términos porcentuales respecto a 2018, fueron Taiwán (14,5%), Corea del Sur (6,9%) y Perú (5%).

Durante 2019, las exportaciones mineras representaron el 51% de los envíos totales con un monto equivalente a US$ 36.301 millones y una baja de 9,6%. Frente a esto, los embarques no mineros se redujeron 3,1% para totalizar US$ 34.883 millones, 49% del global.

Frente al dominio del cobre, cuyos envíos superaron los US$ 32 mil millones, destacó el liderazgo que alcanzaron las cerezas entre las frutas -desplazando al segundo lugar a las uvas- con US$ 1.477 millones; mientras se lucieron los salmones y truchas en el caso de los productos del mar con US$ 5.129,8 millones; la celulosa en el mundo forestal con US$ 2.707 millones; la carne de porcino con US$ 583,2 millones y los vinos con US$ 1.570,7 millones.

Esta dinámica se dio en un marco donde las toneladas vendidas al exterior -de 61.251.579- cayeron 11%.

¿Y las importaciones?

En 2019, las importaciones, llegaron a US$ 64.625 millones, un 6,6% menos que en 2018.

Un 69,7% provinieron de China, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania, Japón, México y España, todos mercados que mantienen acuerdos comerciales con Chile.

En esta dimensión, China se posicionó como el principal abastecedor, concentrando el 22,8% de las compras pese a acusar una disminución del 4,7% frente a 2018. Con un 19,8% de participación se ubicó luego Estados Unidos, con US$ 12.789 millones y una disminución del 3,9%.