Comisión de Hacienda aprueba aumento de recursos al Mepco y hoy lo verá la Sala de la Cámara

Macro

Techo del Mepco se sube de US$ 750 millones a US$ 1.500 millones. El Gobierno también estudia una fórmula para paliar el alza de los precios del gas domiciliario, la que se informará en detalle en abril.

Por unanimidad, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó tarde el lunes el proyecto que atenúa los precios de los combustibles elevando al doble el tope del subsidio del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco).

El texto, que ingresó en la tarde de ayer el gobierno con discusión inmediata a la Cámara de Diputados, será analizado esta mañana por la Sala y el miércoles por el Senado.

El incremento en el precio de la energía fue uno de los principales temas de discusión la mañana de ayer en el comité político en La Moneda, en medio del encarecimiento del valor de los combustibles a medida que se prolonga la crisis bélica entre Rusia y Ucrania.

Dado lo anterior, en la tarde de ayer el gobierno ingresó con discusión inmediata a la Cámara de Diputados un proyecto que busca duplicar el tope del subsidio del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) para atenuar el alza de las gasolinas en todo el país.

De esta manera, el techo del aporte pasaría de US$ 750 millones a US$ 1.500 millones en caso de aprobarse.

En enero el Congreso despachó un incremento del tope del aporte desde US$ 500 millones a US$ 750 millones. Dicho aporte, que permite extender el funcionamiento del mecanismo para acotar a $ 6 por litro promedio el encarecimiento de los precios, se acabaría en las próximas semanas, razón por la cual el Ejecutivo envió el nuevo proyecto.

La medida fue anunciada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en La Moneda.

Foto: Agencia Uno

"Los recursos disponibles se han ido agotando en el Mepco y, de no ampliarse, los precios tendrían que subir significativamente", dijo el secretario de Estado.

Con este paso, el mecanismo podrá operar todo el año. "El Mepco es de estabilización y no fija precios, sí lo limita de acuerdo a los movimientos de precios internacionales de los combustibles, los limita en un margen del orden de los $ 6 por litro semanales", señaló Marcel.

Parafina y transporte

Marcel también se comprometió a que el Ejecutivo anunciará mecanismos para contener el alza en los precios de la parafina -que no es parte del Mepco-, y también evitar un nuevo encarecimiento en la tarifa del transporte público, debido al alza del dólar y del petróleo a nivel internacional.

Según trascendió, ambas medidas se aplicarán vía decreto.

"Junto con eso tenemos algunas medidas complementarias que tiene que ver con cómo limitar los aumentos de precios del kerosene y aumento de precios del transporte colectivo", agregó.

Sobre este último punto, afirmó que "cuando hablamos de transporte público no me refiero solo a Transantiago, me refiero a las tarifas de transporte colectivo en general en el país, en donde hay un mecanismo de subsidio que tenemos que revisar los montos asignados considerando la evolución de los precios, los determinantes de estas tarifas".

Tiempos legislativos

El proyecto para ampliar el techo del Mepco fue el tema principal de conversación del tradicional almuerzo de coordinación entre gobierno y parlamentarios oficialistas de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, que se retomó ayer en Teatinos 120.

Por Hacienda participaron Marcel, Sanhueza, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; el coordinador macro Andrés Sansone, la coordinadora legislativa Consuelo Fernández, y el asesor legislativo Rodolfo Márquez.Por el Congreso, asistieron los diputados Boris Barrera (PC) y Gael Yeomans (CS) y los senadores Daniel Núñez (PC) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Las partes acordaron despachar el proyecto del Congreso esta misma semana y así contener nuevos incrementos de precios desde la próxima semana.

Durante la tarde de ayer la comisión de Hacienda ya visó la iniciativa y el ministro Mario Marcel, ante las consultas de varios diputados, informó que el Gobierno también estudia una fórmula para paliar el alza de los precios del gas domiciliario, la que se informará en detalle en abril. "No es que estemos descartando que haya un mecanismo similar al de la parafina, pero queremos estar seguros de que si hay aportes, estos no sean para empresas que esten involucradas en casos de colusión. Queremos que los recursos no se pierdan y lleguen efectivamente a las personas", sostuvo el secretario de Estado.

Diálogo social:

Marcel adelanta detalles a parlamentarios

La tradicional reunión entre los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras y las autoridades de la cartera no solo tuvo como tema principal el aumento en el subsidio a los combustibles, sino también uno de los proyectos que enviará al Congreso el gobierno este semestre: la reforma tributaria.

Según presentes, en la reunión Marcel confirmó el cronograma para los distintos proyectos, señalando que una primera iniciativa -que contemplará ajustes a exenciones y medidas para combatir la evasión y la elusión- ingresará al Parlamento a más tardar en junio.

Esto implica, señalan las mismas fuentes, que el Ejecutivo desarrollará entre abril y mayo un proceso de "diálogo ciudadano" para socializar los aspectos principales de la reforma.

Dicho proceso, comunicaron las autoridades de Hacienda, está siendo preparado junto con la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda.

La idea es que los diálogos tengan un fuerte componente de aproximación a organizaciones sociales, tanto a nivel de la Región Metropolitana como del resto de las macrozonas del país.

De todas maneras, en el Ejecutivo buscan también que colegios profesionales, agrupaciones de pequeñas y medianas empresas, gremios empresariales y parlamentarios participen de estos diálogos, a modo de una instancia prelegislativa para que el proyecto ingrese con un cierto nivel de consenso al Congreso.