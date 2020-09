Contra la corriente: Cuatro PYME exportadoras relatan cómo han sobrevivido en medio de la pandemia

Macro

Agosto nuevamente golpeó a las exportaciones chilenas arrastradas por la merma en los emblemáticos envíos de cobre. Así, pusieron una nota de cautela en el respiro que tuvieron en junio y julio.

Y mientras el Banco Central espera una caída de 2,2% en los embarques totales del año, hay exportadores que están nadando contra la corriente y han logrado posicionar sus productos en medio de la pandemia.

En el primer semestre las pequeñas y medianas empresas (PYME) exportadoras han aportado el 1,3% total de los envíos, lo que equivale en valor a US$ 220 millones, incrementándose en 1% con respecto a 2019, siendo el sector de mayor aporte el agropecuario con US$ 160 millones.

"ProChile ha trabajado con un total de 951 empresas exportadoras en el primer semestre del año, las que aportan con 254 mil empleos. De ellas, 397 son PYME y, en este mismo período del año, hemos registrado 153 actividades, cambiando nuestra logística a la digitalización de estas para poder seguir aportando al sector exportador a pesar de la pandemia y de lo difícil que se ha convertido la promoción internacional", dice el director de la entidad Jorge O'Ryan.

El titular de ProChile destaca que "hay varios casos que han sido exitosos. Hay empresas que, a pesar de la contingencia, han tenido muy buenos resultados exportadores y eso se debe en parte al excelente trabajo público – privado y también a la capacidad de resiliencia de nuestra gente".

Aquí, cuatro casos que resisten.

Arturo Errázuriz y Pablo Herrera, Director y gerente general.

Viña Santa Berta, temporada para sembrar y mirar nuevos horizontes

Hace cinco años Viña Santa Berta exportaba a China. Pero decidió dar un giro, refrescaron su imagen bajo la etiqueta Berta Family Wines, con la que esperan llegar a mercados más sofisticados cuenta el gerente general, Pablo Herrera.

En febrero recibieron la visita de un grupo de importadores canadienses a quienes les gustó el sabor y la historia de estos vinos con denominación de origen del valle del Itata. Pero llegó la primera pandemia al país del norte, y a mediados de marzo a Chile.

"Estábamos en el proceso de conversaciones con Canadá, la gestión se hizo más lenta en los temas de logística, era más difícil contactarlos, la oficina de Aduanas de Canadá no estaba trabajando físicamente, y a pesar de eso logramos avanzar", relata la encargada de comercio exterior de la viña, Susana Villegas.

El mes pasado realizaron su segundo embarque, y pensando en las expectativas para el año entrante, Villegas dice que el actual "es tiempo de sembrar".

Apuntarán a Inglaterra y Estados Unidos que son mercados maduros en consumo de vino, y que por lo mismo pagan un precio mayor por sus botellas, porque lo consideran parte de su dieta, indica Herrera. En Chile el consumo per cápita es de 14 o 15 litros al año, en Argentina el doble y en Europa 50 litros. En China, 0,7 litros.

A nivel interno, las ventas de su producto a través del canal horeca (hoteles, restaurantes y café) se fueron a cero a raíz de la propagación del Covid-19, pero han mantenido la venta directa en la página web y ha tenido buenos frutos.

Antonio da Rocha, Cofundador y director educativo de PleIQ.

El mejor tiempo de PleIQ, una firma con el foco en la educación preescolar

Hace seis años el venezolano Antonio da Rocha cofundador y director educativo de PleIQ, una empresa especializada en el desarrollo de tecnología para el sector de educación preescolar y básica inicial llegó de la mano de Startup con una idea a Chile y crearon el primer juguete interactivo preescolar.

Paso a paso fueron consiguiendo inversionistas y el apoyo de ProChile. En 2018 ganaron el Premio a la Innovación Latinoamericana en México y más tarde fueron galardonados en la Toy Fer de Nueva York.

Consiguieron más solicitudes de las que podían cubrir. "Nos pedían 100 mil y eso era tan malo como que no nos pidieran nada, porque teníamos capacidad para 10 mil", recuerda.

Sus inversionistas querían llevar el producto a China y desde allá destinarlo al mundo, pero no quisieron. "Fuimos aprendiendo. México fue el primer mercado internacional y empezamos a desarrollar otros productos. Con apoyo de Corfo llegaron a Colombia y Centroamérica y consiguieron aliados comerciales en Brasil. Ahora se preparan para ir a Estados Unidos y a España entraron de la mano de editorial SM. En Chile se aliaron con Caligrafix. La pandemia les dio un empujón inesperado, hoy trabajan de 10 a 15 horas diarias para dar abasto. "Este año ha sido el mejor año de nuestra existencia, nos cuesta decirlo porque sabemos que hay empresas que han atravesado momentos muy difíciles y algunas han tenido que cerrar. En cuatro meses logramos lo que pensábamos alcanzar en seis años", dice y agrega que para las escuelas esto ya es una necesidad, si no tienen una plataforma, les va a jugar en contra de su propuesta de valor.

Juan Pablo Molina, Gerente comercial.

JPM, nada que envidiar a la miel de Nueva Zelanda

JPM y su miel han pasado distintas etapas desde que partió la pandemia. Su gerente comercial, Juan Pablo Molina, relata que al principio fue difícil porque la prioridad portuaria fue para la fruta y eso los atrasó bastante, pues su pu período fuerte va de marzo a fines de mayo.

Con el paso del tiempo y, a medida que se iba reactivando Asia y Europa, la miel comenzó a ser revalorizada en el mundo porque tiene muchas propiedades funcionales que permiten fortalecer el sistema inmune. "El consumo de miel ayuda a estar más fuerte y preparados ante casos de Covid. Hubo más conciencia por alimentarse bien", comenta.

En paralelo, habían lanzado una línea certificada por la UC de mieles nativas y endémicas del sur de Chile que tienen propiedades antibacterianas muy potentes. Esto generó mucho interés en el mercado asiático y del Medio Oriente.

"En mayo se dio la oportunidad de exportar miel a China por primera vez y con este sello que nos permite posicionarnos de forma importante, al nivel de la manuka (miel de Nueva Zelanda reconocida en el mundo por sus propiedades y alto precio).

Más allá de China también exportan la miel a granel en tambores al mercado europeo donde llevan 20 años, y ahora lo hacen con un producto de mayor valor agregado.

"Ha sido sorprendente. La manuka está en un boom y nunca había llegado una miel con mejores atributos, el tema sensorial nos ha diferenciado y así lo han reconocido los expertos en las notas de cata", comenta.

Las expectativas son positivas y Molina anticipa un crecimiento importante.

Francisco Espinoza, Gerente de proyectos y operaciones internacionales.

El coraje de Kiron Store, firma que encontró un segundo respiro

La pandemia ha sido compleja para Kiron. Francisco Espinoza, gerente de proyectos y operaciones internacionales recuerda que cerraron unos días por la cuarentena, pero como son una empresa I+D en salud tuvieron los permisos para abrir.

Luego fallaron los proveedores. En Chile muchos estaban en comunas en cuarentena y no abrieron, y en China las ciudades industriales fueron fiscalizadas y si encontraban un caso de Covid tenían que cerrar también. Así los pedidos que debían llegar en abril lo hicieron en junio, con el consiguiente atraso en las entregas.

En paralelo, las compras de Senadi partieron más tarde y las municipalidades frenaron las compras porque debieron redestinar los recursos a ollas comunes y cajas familiares.

Kirón fabrica sillas de ruedas como la bipedestadora Get-Up, premiada en 2015 por su innovación y exportan desde ese año a países de la región.

Tuvieron que acogerse a la Ley de Protección de Empleo y no pudieron pedir Fogape porque les resultaba caro.

Pero de a poco comenzaron a ver la luz. Ajustaron su sistema de trabajo, se cambiaron al marketing digital con atenciones a través del chat. "La mitad del equipo administrativo lo pasamos a ventas", añade.

La semana pasada armaron un pedido de exportación a México y ahora debería llegar una orden de Ecuador. Con el retiro del 10% de las AFP también se activaron los pedidos internos, porque "las sillas son las piernas de los pacientes que no pueden caminar", afirma. Hace unos días en un conservatorio de empresas B les pidieron definirse en una palabra y eligieron coraje, porque necesitaron para cambiar todo, su plataforma, "porque te va bien o quiebras", dice Espinoza.