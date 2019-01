Economía superó pronósticos en noviembre y apuró tranco tras un débil tercer trimestre

Macro

Una mayor actividad de los servicios, el sector menos visible para analistas, sorprendió al mercado. Estimaciones para cierre de 2018 en alza de 4%.

Una positiva partida de semana tuvo ayer la economía nacional, luego que el Banco Central informara que la actividad mensual sorprendiera con una expansión de 3,1% en noviembre último, comparado con igual mes de 2017.

El dato superó las expectativas de agentes privados -que apuntaban más bien a una cifra del orden de 2%- y, de paso, reafirmó la reactivación del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, con un cuarto trimestre con más vuelo que el anterior y la posibilidad de que crezca 4%, es decir, el mejor resultado desde 2013.



El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se sustentó en un avance de 5,5% del componente minero -quebrando con cuatro meses seguidos de caídas-, y de 2,7% en el sector no minero.



La variación desestacionalizada, además, aumentó 1,2% frente al mes inmediatamente anterior y 3,3% en doce meses.



Según explicó el instituto emisor, el ritmo de la economía no minera se explicó "por el desempeño de los servicios, efecto que fue en parte compensado por la caída de la industria manufacturera".



Justamente este rubro fue apuntado por el mercado como el "menos visible" para los analistas, lo que explicó que el registro superara ampliamente sus estimaciones.



Consultados, desde el Banco Central explicaron que el sector reúne las actividades de servicios empresariales, personales y financieros, y en conjunto representan el 26,1% del PIB tomando como referencia los datos de 2017.

¿Más o menos velocidad para 2019?

Desde Scotiabank reconocieron la sorpresa, adjudicando que los servicios dinámicos son los "más ligados a gasto público, que luego de contracciones interanuales entre julio y septiembre, experimentó una expansión promedio de 4,1% entre octubre y noviembre".



En su reporte, plantearon que el avance de la minería "sigue sorprendiendo las proyecciones" y estimaron que "el repunte vendría desde la minería privada".



Valentina Rosselli, economista jefe de Econsult, resaltó la expansión del Imacec, reafirmando su pronóstico de 4% de cierre para el año 2018, pero puso cautela en el avance del sector no minero.



"Creemos que esto sigue apuntando a una economía que si bien se desacelera respecto al muy buen desempeño de la primera mitad del año pasado, irá recuperando dinamismo de la mano de una inversión con buenas perspectivas", señaló.



Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, reconoció que el dato efectivo estuvo "muy por sobre las expectativas del mercado y las nuestras (2,0% y 1,8%, respectivamente)". Ante ello, y estimando preliminarmente un 3,5% para el Imacec de diciembre, le puso un sesgo al alza a su proyección de 2018 de 3,9%.



El gerente de Estudios de Tanner Investments, Joaquín Aguirre, explicó que las bajas expectativas para noviembre se debió a que "las últimas cifras de comercio y producción de noviembre no fueron robustas".



Sin embargo, detalló que "el mercado no interpretó el hecho de que dichas cifras son volátiles y que además no capturan en su totalidad el desempeño del PIB".



En tanto, el investigador de Clapes UC, Agustín García, planteó que mirar el dato desestacionalizado "registró la variación interanual más alta del segundo semestre, lo que parece indicar que la economía está consolidando su ritmo de crecimiento luego de sus variaciones de 2,4% en septiembre y 3,2% en octubre".



Junto con ello, remarcó que el crecimiento para 2018 de 4% "está prácticamente asegurado".

Importaciones se aceleraron más que los envíos en 2018

El desempeño de las exportaciones mineras, especialmente cobre, marcó una importante

desaceleración en los últimos cuatro meses del año, afectando a la balanza comercial chilena.

Desde agosto al último mes del año, los envíos mineros cayeron 51,1%, pero los buenos resultados de la primera parte del año llevaron a que el sector finalizara el ejercicio con un aumento de 5,5%.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Banco Central, los envíos de la minería totalizaron los US$ 40.062 millones, de los cuales US$ 36.495 millones corresponden al metal rojo, es decir, un 91,1% del sector.

El resultado representó así un frenazo para la actividad exportadora, que en el año recién terminado creció 9% hasta los US$ 75.482 millones, mientras que en 2017 el sector minero saltó 23,1% y las ventas totales al exterior crecieron 14%.

De hecho, el desempeño del cobre resume en gran medida este escenario, ya que los montos asociados al denominado "sueldo de Chile" solo se incrementaron un 4,7%, marcando una importante distancia frente al avance de 24,2% que lograron en 2018.

En el resultado incidió la caída que experimentó a lo largo del ejercicio recién terminado que experimentó el precio de la libra de cobre, que anotó una baja de 16,7%, tras comenzar el año cotizando en torno a los US$ 3,25 la libra, y cerró 2018 en los US$ 2,70 la libra.

Pese al desfavorable escenario global, donde las tensiones comerciales explicaron en gran medida la caída en el precio del metal rojo, el comercio internacional chileno cerró 2018 con un superávit de US$ 5.378 millones.

En esto también incidió el incremento de 14,3% en las importaciones, que totalizaron los US$ 70.104 millones, donde los bienes intermedio acumularon la mayor expansión, de 18,8% hasta los US$ 37.290 millones. El total de las internaciones superó la mejora de 10,9% del 2017, confirmando así dos años seguidos de aumentos tras las caídas que se registraron entre 2013 y 2016.

Con todo, el saldo de la balanza comercial anotó una caída de 32,1% frente al año previo, quebrando así con dos años seguidos donde las variaciones positivas anotaron expansiones de 58,8% en 2016 y 45,6% en 2017.

En diciembre, el Central detalló que las exportaciones alcanzaron los US$ 6.537 millones, mientras que las importaciones quedaron en

US$ 5.941 millones.