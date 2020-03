El modelo neozelandés, por Helen Clark, en el CEP el 17 de marzo

Macro

La ex tres veces primera ministra de Nueva Zelanda expondrá junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones sobre el conjunto de políticas que permitieron a esa nación modernizar su estado, mejorar su relación con los pueblos indígenas y crear una sociedad multicultural

El Centro de Estudios Públicos (CEP), en conjunto con el ministerio de Hacienda, están organizando para el próximo 17 de marzo un seminario cuya principal expositora será la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark. ¿El tema? El modelo de desarrollo de Nueva Zelanda.

Fue en una reunión sostenida por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones con el ex canciller y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, que surgió y la idea y luego la canalizaron con el CEP. De hecho Muñoz, será el moderador del panel que reunirá a Clark con Briones, un reconocido admirador del proceso vivido por Nueva Zelanda en las últimas décadas.

Clark fuePrimera Ministra de Nueva Zelanda durante tres mandatos sucesivos entre 1999 y 2008. En su primer gobierno como Primera Ministra, Helen Clark se ocupó ampliamente de la creación y la promoción de políticas en los ámbitos internacionales, económicos, sociales y culturales.

Bajo su dirección, Nueva Zelanda alcanzó un crecimiento económico considerable, bajos niveles de desempleo y altos niveles de inversión en educación y salud, todo en beneficio de las familias y personas mayores. Ella y su gobierno dieron prioridad a la reconciliación y a la solución de las quejas históricas de los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, así como a la creación de una sociedad multicultural y multiconfesional inclusiva.

Briones fue parte de una delegación que hace casi tres años organizó el CEP en que junto a Alejandro Ferreiro, José Pablo Arellano y Sebastián Soto fueron invitados a ver in situ cómo funciona el Estado en Nueva Zelanda y Australia. Lo que después dio origen al libro sobre modernización del Estado: un Estado para la Ciudadanía. Del CEP fueron a ese viaje los investigadores Isabel Aninat y Slaven Razmilic, quienes editaron el documento.

En abril de 2017 entre los temas abordados por la delegación en Nueva Zelanda estuvo el uso de datos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, el rol de la dirección de presupuestos, relación con los ministerios y servicios, relación con instituciones coordinadoras transversales, autonomía presupuestaria de las agencias, rol del parlamento en el proceso presupuestario, servicio civil, captación de talento al interior del sector público y temas regulatorios.

El grupo se reunió con las autoridades de la época: Graham Scott, Comisionado de Productividad y ex director de Presupuestos; James Mansell, consultor de diversas agencias del sector público, la asesora del Departamento del Primer Ministro and Cabinet Office, Anneliese Parkin y del Tesoro, Struan Little; con parlamentarios de la Comisión de Hacienda y con expertos de diversos organismos como el Statistics New Zealand, equivalente al INE; las unidades de evaluación de políticas públicas e inversión social y funcionarios del Ministerio de Industrias Primarias (Agricultura, pesca y forestal).