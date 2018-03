Ex autoridades refutan a Valente y ven necesidad de actualizar la regla fiscal

Macro

Rodrigo Valdés cuestionó cálculos del ministro Larraín sobre el impacto de las reformas en la desaceleración de la economía.

La polémica por el mayor déficit estructural se tomó ayer el panel de discusión en el seminario de Compass Group en el Hotel W. En la instancia, coincidieron los exministros de Hacienda, Andrés Velasco y Rodrigo Valdés, junto con el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

Sin nombrarlo explícitamente, los tres expertos refutaron las críticas del ministro de Economía, José Ramón Valente, quien aseguró que el gobierno saliente “le mintió a los chilenos” sobre el real estado de las cuentas fiscales, luego de que el 10 de marzo se informara un déficit estructural de 2,1% del PIB en 2017, cuatro décimas sobre el cierre preliminar publicado en enero.

Valdés, quien lideró el equipo económico entre 2015 y 2017, fue el más explícito. “Es inadmisible que los números del 30 de enero no hayan tenido toda la información relevante. Es un error, se necesita revisar ese proceso, no puede ser que en Chile nos pase eso. También es inadmisible que una autoridad -y no es el ministro Larraín, quien ha sido muy cuidadoso en el tema- diga que se trató de una mentira. Eso es igual o peor”, afirmó, recalcando la necesidad de actualizar la regla fiscal.

Velasco, quien encabezó el equipo económico durante el primer gobierno de Bachelet entre 2006 y 2010, aseguró que es “importante no politizar la política fiscal”.

“Chile tiene una posición fiscal sólida, pero ojo: los últimos dos gobiernos han duplicado la deuda pública como porcentaje del PIB. El problema fiscal no nació ayer ni va a terminar mañana”, planteó.

Vergara, a su turno, enfatizó que no posee evidencia de que haya habido fraude en las cifras fiscales. “Es evidente que la foto fiscal en Chile hoy es sólida, el nivel de deuda pública es bajo. Pero también es cierto que la trayectoria es preocupante y hay estrechez fiscal. No tengo ninguna evidencia para hablar de engaño y tampoco creo que lo haya habido. Fue un error”, dijo.

De todas formas expresó su preocupación ante faltas como la comentada, por lo que pidió avanzar en una modernización de la institucionalidad fiscal.

¿Por qué nos desaceleramos?

Valdés refutó la visión del hoy titular de Hacienda Larraín, en cuanto a que alrededor de dos tercios del menor crecimiento de la economía en los últimos cuatro años se produjo por factores internos, mientras que otro tercio al escenario internacional.

Desde su óptica, la relación es a la inversa: el escenario internacional explicó dos terceras partes de la desaceleración, mientras que el contexto local un tercio. “Chile debió crecer 2,7% en los últimos cuatro años”, concluyó.

En este marco, Velasco llamó a dejar atrás la “pequeña política” de buscar cifras que acomoden a un sector por sobre otro. “Si uno mira el crecimiento tendencial, viene a la baja en Chile hace más de una década. En una década, perdimos dos puntos de crecimiento potencial”, explicó.

Mientras que Vergara coincidió con Valdés, en el sentido de que “esta discusión de cuánto es externo y cuánto interno ya pasó y no tiene mucho sentido seguir hablando de eso”.

B. Central esperará definición fiscal de gobierno para incluirla en su análisis

El presidente del ente emisor señaló que se deben recomponer las capacidades de la economía.

El escenario fiscal ha cambiado bastante desde que se emitió el último Informe de Finanzas Públicas en octubre pasado, que es el que utilizó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria de marzo presentado el miércoles.

Así lo planteó ayer el presidente del instituto emisor, Mario Marcel, quien aludió a que ahora están disponibles datos más definitivos del balance estructural 2017 y, en esas circunstancias, el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció ajustes fiscales, los que no están contemplados en el escenario base del IPoM.

Acto seguido, Marcel explicó la razón: "En el momento en que los ajustes se hagan y cuando Hacienda emita el decreto que define la política fiscal para el conjunto del gobierno, lo incorporaremos dentro de nuestro análisis".

En su exposición en Icare, también aprovechó de remarcar las perspectivas más optimistas para este año ya que el banco elevó en medio punto a un rango entre 3% a 4% la estimación para el PIB y de 3,1% a 3,6% el aumento para la inversión, indicando que existen elementos de los cuales dependen estas estimaciones.

"La mantención de condiciones favorables, incluyendo un sistema financiero eficiente -estamos en la discusión de la nueva Ley de Bancos-procesos más expeditos de evaluación y aprobación de proyectos, todo ellos van a ser importantes para que el comportamiento de la inversión se vaya materializando", dijo.

En esa línea, Marcel aclaró que el banco no está proyectando un cambio en la tendencia de la economía, sino que sus proyecciones se encuentran dentro del ciclo. "No tenemos elementos hoy para modificar una estimación de crecimiento tendencial de entre 3% y 3,5%", aseguró.

Explicó que cambios en el crecimiento de largo plazo involucran modificaciones más estructurales, como la necesidad de un aumento más rápido de la productividad o cambios en la fuerza de trabajo que permitan compensar en algo el efecto de la transición demográfica.

Indicó que a medida que la economía se mueva hacia un escenario más favorable, se deben recuperar las holguras que han permitido tener una política macroeconómica contracíclica y que se han utilizado en la fase más débil del ciclo, como el alza de la deuda en el sector público, la expansión del crédito sin aumentar los niveles de capitalización en el sector financiero, o el testeo al que se ha sometido la credibilidad política y las expectativas."Debemos tener la capacidad para reconstruir esas holguras durante los próximos años, porque el ciclo va a seguir existiendo, va a seguir habiendo shocks sobre la economía chilena por distintas razones", advirtió.