Ignacio Briones: el atípico economista que llega a hacerse cargo de las finanzas públicas

Menos dogmático que sus antecesores, le juega a favor su mirada interdisciplinaria, ya que posee un magister en Ciencias Políticas. Fue alumno de Felipe Larraín y coincidió en la UC con Rodrigo Cerda y Lucas Palacios.

Ayer de entrada se pudo evidenciar una de las cualidades que sus cercanos más le destacan a Ignacio Briones (46 años). Antes de realizar su primer punto de prensa como nuevo ministro de Hacienda, el economista le pidió disculpas a los periodistas apostados en el Patio de los Cañones de La Moneda por demorarse en salir a hablar, considerando que el cambio de gabinete -en el que reemplazó a Felipe Larraín- se había materializado hace algo más de dos horas.

Quienes conocen al nuevo titular de Hacienda enfatizan que tiene una sensibilidad distinta a la del economista promedio, que mira las cosas no solo desde la perspectiva de los números fríos y las "tablas Excel", sino también desde sus implicancias sociales y políticas.

Y aquello viene de formación. Definido por sus cercanos como mateo, ejecutivo y "bueno para escuchar", Briones siguió una carrera atípica para los economistas de la Universidad Católica. Tras titularse de Ingeniería Comercial, realizó dos magister en su alma mater: uno en Economía y otro en Ciencias Políticas. A posteriori, realizó un doctorado en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos en París, Francia.

Así, dista del perfil de los ministros de Hacienda desde el retorno de la democracia: es el primero con un posgrado en Humanidades y en obtener su doctorado en Europa.

Francisco José Covarrubias coincidió con Briones en el Magister en Ciencia Política de la UC: "Ignacio es muy calificado en lo técnico y tiene mucha sensibilidad en las humanidades. Tiene un pensamiento económico pero humano a la vez, lo que lo hace muy acorde para negociar", enfatiza el decano de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde hasta ayer Briones se desempeñaba como decano de la Escuela de Gobierno.

Otro economista que coincide a diario con el nuevo ministro de Hacienda es Claudio Agostini, quien lamenta la pérdida para la facultad: "Ha sido un muy buen decano, pero para el país es bueno tener un ministro de Hacienda así. Ignacio es una persona de una calidad humana tremenda, tiene gran capacidad de diálogo, es abierto y transparente. Toma decisiones y es ejecutivo, a pesar de que sean decisiones difíciles", recalca.

En la misma línea, el director ejecutivo del think tank ligado a Evopoli, Horizontal -en donde Briones era el presidente del directorio-, Sebastián Izquierdo, comenta que "la inquietud intelectual de Ignacio ha permitido a Horizontal explorar líneas de investigaciones relacionadas a temas que van desde el cambio climático, la felicidad, hasta como tener una ciudad justa. En otras palabras, ha abierto el debate hacia temas que pocos economistas ven, pero que son igualmente muy importantes".

Un exministro que ha compartido en comisiones con la nueva autoridad enfatiza que su formación humanista lo hace ser "muy cooperador" y que "también ayuda que haya estudiado en Francia, ya que es menos cerrado que otras autoridades".

Las vidas de Ignacio Briones y Felipe Larraín han coincidido más de una vez: el ahora exministro fue su profesor a inicios de los '90 y lo designó en el cargo clave de coordinador de Finanzas Internacionales en la cartera en 2010, durante su primer paso por Teatinos 120. En el último año de gobierno, lo recomendó para ser el embajador de Chile ante la OCDE.

En Ingeniería Comercial de la UC, Briones coincidió con el actual presidente de la CPC, Alfonso Swett, el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda -de quien fue compañero de generación en el colegio Alianza Francesa-, y con el ministro de Economía, Lucas Palacios, entre otros.

Vespa, squash y Twitter

Casado y con tres hijos, el ahora ministro de Hacienda tiene distintos hobbies: el principal es su Vespa. Fanático de cocinar, practica squash varias veces por semana para "liberar tensiones", comenta un cercano. Autodeclarado "liberal" y militante de Evópoli, es un activo usuario en Twitter, donde en pocas horas pasó de 8.585 seguidores a más de 10 mil.

Por estos días, está leyendo el libro "Climate Matters: Ethics in a Warming World", del economista y filósofo inglés John Broome.

Desde Horizontal coordinó el diseño del programa de gobierno de la candidaura presidencial de Felipe Kast.

Entre los numeros papers e investigaciones academicas sus más cercanos destacan la visión que tiene sobre la relación entre felicidad, crecimiento económico y bienestar social; la automatización como oportunidad para el empleo; equidad horizontal en lo referente al sistema tributario y fortalecimiento de los sindicatos para hacer frente a las asimetrías entre empresa y trabajador.

El nuevo ministro y la reforma tributaria: "Hay apertura a explorar fórmulas"

Tras participar en su primera reunión de comité político con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que su sello será la "humildad" y el "diálogo".

"Es indudable que el Ministerio de Hacienda juega un rol fundamental en lo que sigue, no solo porque es responsable de la billetera fiscal, sino que también porque hay proyectos fundamentales que están en discusión en el Congreso", partió señalando.

Sobre si insistirá en la integración del sistema en la reforma tributaria, dijo que "hay apertura a explorar fórmulas, evidentemente".

Ante la prensa, precisó: "Como ustedes comprenderán, no les puedo dar una respuesta ahora, vengo recién asumiendo. De hecho, me voy a trabajar con todo a Hacienda a interiorizarme de todos los proyectos. Pero el espíritu es estar abierto. Evidentemente, aquí hay un antes y un después en lo que ha pasado en Chile y uno no puede seguir haciendo lo mismo ante una situación que es distinta".

Sobre la nueva agenda social, que tendrá un costo fiscal de US$ 1.200 millones en 2020, Briones señaló que hay un "desafío importante" que hacer en materia de gasto público en el corto plazo, "que implica que vamos a tener que reevaluar en algo esas metas (fiscales), pero sin renunciar al objetivo de largo plazo de fin de nuestro mandato que se puso esta administración".

Briones también tuvo palabras respecto al complejo escenario económico que vive en el país. "Tenemos un desafío de volver a levantar el país, un desafío de crecimiento no solo de corto plazo sino de mediano y largo plazo, en el cual tenemos que hacernos cargo", manifestó.

Junto con enfatizar que su sello será "llamar al diálogo y llamar a escuchar, llamar al entendimiento con altura de miras", la autoridad manifestó que "no me caso con cuestiones que estén grabadas en piedra".

"Quiero sacar las cuestiones adelante porque creo que amén de las reformas de corto plazo y de la agenda social que el gobierno del presidente Piñera ha instalado, hay desafíos de muy largo plazo que tenemos que abordar y eso será imposible en un clima de mucha humildad y de mucho diálogo, en el cual soy el primero en ponerme en esa fila", recalcó.

Briones expresó que espera tener el "apoyo" de las fuerzas de oposición para sacar adelante la agenda legislativa en el Congreso. "Conmigo van a encontrar un espacio de humildad para tener una reflexión en serio y de largo plazo", cerró.