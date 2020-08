InvestChile suma proyectos a cartera de monitoreo para asegurar inversión extranjera

Macro

De acuerdo con datos recopilados por la entidad, de manera referencial el principal inversionista que apostó por Chile durante el primer semestre fue Estados Unidos acaparando el 43% de los US$ 8.840 millones.

Centrados en mantener y retener la inversión extranjera presente en el país ha estado InvestChile en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19.

Con un balance positivo en el que “las cifras muestran un aumento en la inversión extranjera en Chile”, el director (s) de la entidad, Juan Araya, señala que el trabajo “sumamente” activo se ha dirigido a readaptar los servicios que provee la agencia a las empresas internacionales que buscan oportunidades.

La agencia encargada de promover la Inversión Extranjera Directa (IED), dependiente del Ministerio de Economía, “no solo” se ha focalizado en atraer inversiones, sino que la mira la ha puesto en apoyar a quienes ya apostaron por traer sus capitales al país apoyando, por ejemplo, aquellas iniciativas en fase de establecimiento. Esto, explica, con el propósito de que las compañías foráneas “puedan retomar sus planes de inversión una vez que la emergencia pase”.

Sin dar detalles de la cartera que asesoran, asevera que “a pesar de la compleja situación de la economía, al primer semestre de 2020 InvestChile ha aumentado en un 27% la cantidad de proyectos -en distintas etapas de desarrollo- que estamos apoyando, en comparación con igual periodo de 2019” cuando llegaban a 373 iniciativas. El total ese año fueron 413.

De acuerdo con la información recopilada por el departamento de estudios sobre la base de datos públicos anunciados por cada inversionista, el monto catastrado indica de manera preliminar que a Chile ingresaron cerca de US$ 8.840 millones durante el primer semestre del año. Un dato que, aclara, es referencial.

Acorde con ello, Estados Unidos es el principal inversionista al concentrar el 43% del total. Le sigue China con 26% y Japón con 13,6%.

Por proyecto, en monto destacan los anuncios hechos por la compañía china SGID en Chilquinta, la norteamericana Delta Airlines en Latam Airlines y de Sumitomo en Quebrada Blanca.

Araya explica que bajo el alero del programa #DoingBusinessfromHome, orientado hacia los tomadores de decisión de las compañías extranjeras “hemos generado contenido especial con información sobre la pandemia”, en donde dan respuestas a aspectos prácticos y regulatorios que puedan ser de interés para ellos.

Lo que viene

No obstante el buen desempeño registrado durante los primeros seis meses del año, Araya -quien asumió de manera interina en mayo- recalca que “hay que ser cautos, porque cuando hablamos de inversión extranjera los flujos son sumamente volátiles” en medio de un contexto en que la Unctad ha pronosticado una baja en los flujos globales de inversión de entre 30% y 40%.

“En el caso de Chile, el desafío para nuestra economía partió en octubre y, sin duda, se hizo más complejo con la llegada de la pandemia”, comenta.

Chile recibió US$ 11.928 millones en 2019, un 63% más que lo registrado en 2018, por lo que el análisis de las cifras del primer semestre, a su juicio “siguen dando cuenta de la resiliencia de la inversión extranjera en el país”, en donde “la mirada a largo plazo que los inversionistas extranjeros tienen ha sido fundamental”.

Adelantó que tanto para el segundo semestre como para el próximo año el énfasis del apoyo que brinde la agencia estará en “iniciativas que impacten en dos áreas: la creación de empleos de calidad y la dinamización de los sectores, de manera que la instalación de las empresas genere efectos positivos en las pymes y proveedores, tanto en Santiago como en regiones”.

Cae monto de catastro de GPS

Una disminución de 4,4% registró el monto total de proyectos a cinco años que monitorea la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía al sumar US$ 66.438 millones en julio comparado con junio.

De acuerdo con el informe, hubo un cambio en el número de iniciativas que explica US$ 475 millones de la caída total, mientras que el resto (US$ 2.604 millones) está asociado a las variaciones en los montos de inversión para el quinquenio de las obras que se mantienen en el reporte. Esto implica que las inversiones materializadas por estos proyectos durante el primer semestre no alcanzan a ser compensadas.

El catastro señala que hubo nueve proyectos que salieron, de los cuales cuatro lo hicieron por haber entrado en operación, dos porque la cantidad de inversión total se redujo a menos de US$ 100 millones (condición para estar en el catastro), y tres por "incerteza de su realización, monto de inversión u otro".

Por otro lado, hubo dos nuevas iniciativas que se sumaron al catastro de GPS: Parque Iquique Solar en la Región de Tarapacá y el inmobiliario La Fábrica en la Región Metropolitana. Ambos por US$ 110 millones cada uno.