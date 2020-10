IPC de septiembre sorprende al mercado y la inflación anual vuelve al 3%

Macro

Pese a lo imprevisto de la cifra, los analistas no ven un punto de inflexión en los precios internos y hacia diciembre estiman un rango que se mueve entre 2,3% y 2,7%.

Sorpresa causó el alza de 0,6% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre, pues se trató de una variación 0,3 puntos porcentuales mayor a lo que esperaba el consenso del mercado.

Con ello, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los precios acumularon un aumento de 2,1% en el año, mientras que a doce meses el avance alcanzó a 3,1%, un nivel que no alcanzaba desde abril y que implica volver a la meta del Banco Central, cuyo rango de tolerancia se mueve entre 2% y 4%.

De los doce componentes que conforman la canasta que mide la inflación en el país, diez presionaron al alza, mientras que sólo dos lo hicieron en el sentido contrario.

Entre los incrementos, destacaron las divisiones de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con un encarecimiento mensual de sus precios de 1,8% y de equipamiento y mantención del hogar de 1%.

Si bien para el noveno mes del año se esperaba que la estacionalidad ejerciera un repunte del indicador, hubo aspectos propios de la coyuntura que incidieron en el consumo y, con ello, presionaron los precios internos.

De acuerdo con el economista de BCI Estudios, Felipe Ruiz, las medidas de apoyo a hogares y el retiro parcial de los fondos de pensiones fueron parte de la ecuación.

Foto: José Montenegro

En este contexto, el gerente de Macroeconomía del Departamento de Estudios del Grupo Security, César Guzmán, comentó que detrás de este inesperado registro pudo haber efectos disruptidos en la oferta ante un eventual quiebre en la cadena de producción, lo que se su sumó a una mayor demanda por ciertos productos.

Tomate (21,8%), carne de vacuno (2,7%), de cerdo (6,9) y bebidas gaseosa (2,6%) fueron los productos que evidenciaron el mayor impacto en la inflación del noveno mes.

La reapertura de la economía también jugó su rol.

A juicio del economista de LyD, Felipe Berger, "es posible que el alza experimentada responda a un mayor dinamismo en la actividad económica, toda vez que se espera, a partir de septiembre, una mejora en los indicadores de actividad económica".

Un antecedente que complementa el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, con una estimación para el Indicador Mensual de Actividad (Imacec) de septiembre que implica una moderación en la contracción al estimarla en 5%, frente al 11,3% de agosto.

¿Más presión?

Si bien el registro causó sorpresa, los economistas no lo interpretan como un signo de más presión inflacionaria.

"El dato estaría indicando que las presiones bajistas sobre los precios son menos pronunciadas de lo esperado", advirtió el subgerente de Estudios de Econsult, Mauricio Carrasco.

Sin embargo, acotó, "no lo consideraría como una señal de que estamos ante un punto de inflexión hacia una dinámica de mucha mayor inflación".

En la misma dirección apuntó el economista jefe de BTG Pactual Chile, Pablo Cruz, quien ratificó que "las presiones inflacionarias se mantendrán contenidas a mediano plazo producto de las amplias holguras de capacidad presentes en la economía".

Para octubre el rango de variación estimado está entre 0,1% y 0,4%, mientras que en diciembre las expectativas se acotan entre 2,3% y 2,7%.

Advertencia ante las dificultades que impone la crisis sanitaria

Ante la contingencia generada por la pandemia de Covid-19, el INE ha adoptado desde marzo "y hasta que las condiciones lo permitan", una serie de ajustes para dar continuidad a la recolección de datos de los indicadores de precios. Una de ellas es la manera de imputar (atribuir) los datos, un factor que está en la mira de los economistas.

"Es importante destacar que la tasa de imputación de precios se mantiene alta (28,2%) e incidió con particular intensidad en los precios de vestuario y equipamiento para el hogar este mes. Con todo, no es claro el sesgo que podría haber introducido en las mediciones", advierten desde Banco Santander.

De acuerdo con el reporte técnico del INE, que acompaña la publicación del IPC la tasa de imputación del índice general fue 1,7%, mayor a la registrada en la medición de agosto.

"A pesar de presentar un aumento respecto de meses previos a la contingencia sanitaria, se encuentra en el rango promedio de los países OCDE y permite a su vez realizar un cálculo robusto del índice. Dado lo anterior, la tasa local de imputación reportada se compone tanto de datos que no pudieron observarse debido a las restricciones para salir a terreno, como también de precios de áreas del consumo que debieron suspenderse en el país", señala la entidad.

Cabe recordar que la mayor tasa se registró en abril con un 42,6%.