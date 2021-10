José De Gregorio: “La política ha demostrado una incapacidad de resolver los problemas de fondo en este país”

Macro

El exministro criticó el escenario político actual del país, en especial el proyecto del cuarto retiro de las AFP. Además, aplaudió la labor del Banco Central.

De Gregorio dijo que el esquema de política monetaria no debe ser incluido en la Constitución.

“Los técnicos podemos haber cometido errores. Pero los graves problemas que vive el país en el orden público, en La Araucanía, en penetración del narcotráfico, en las pensiones, no se los achaquemos a los técnicos, son problemas de la política”. Con esta dureza, el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, abordó el escenario local al participar ayer en la presentación del libro “Independence, Credibility and Communication of Central Banking”.

Al final de su exposición, fue tajante con respecto al proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones: “Es una pésima política pública, incluso cuesta definirla como política pública”.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile recordó que, según estimaciones del Banco Mundial, la pobreza en Chile caerá a un nivel récord de 2,5%, debido a las ayudas estatales, por lo que es “difícil argumentar que haya una caída global de ingresos y necesidad de apoyos generalizados, en especial con los ahorros de las propias personas”.

Según De Gregorio, el riesgo inflacionario debe ser abordado revirtiendo las expansiones monetarias que se llevaron a cabo durante la pandemia, además de que en Chile, “la existencia de una tasa de crecimiento del gasto muy fuerte se agrega a las presiones de demanda y precios”. Por eso, un cuarto retiro solo agravaría el problema.

También fue muy crítico con los candidatos presidenciales. “Ofrecen gastos desmedidos y hacen contabilidad poco realista de futuras alzas tributarias. Estamos en problemas”, sentenció. “La política ha demostrado una incapacidad de resolver los problemas de fondo en este país y no se les ocurrió nada mejor que licuar los ahorros para la vejez”.

El valor de la autonomía

De Gregorio también se dio un espacio para aplaudir la labor de esta organización durante los últimos años.

El expresidente de la entidad aseguró que el libro editado por Ernesto Pastén y Ricardo Reis demuesta “el éxito de la autonomía unido a estrategias de mucha transparencia a través de su comunicación”. Afirmó que el Banco Central es una de las instituciones más transparentes del país: “Presenta cuatro informes de política monetaria al año, cuando su obligación legal es uno, dos informes de estabilidad financiera y asiste frecuentemente cuando se le solicita, aunque a veces parezca que en el fragor de la política no se le escucha”.

Además, señaló que, aunque no es muy apreciado por la ciudadanía, al controlar la inflación, el banco “también estabiliza la actividad y las fluctuaciones del desempleo”.

También argumentó que el esquema de política monetaria no debe ser incluido en el diseño institucional del país y menos en la Constitución, por lo que hizo un llamado a no caer en esta situación. “Ni los monetaristas duros de Chicago se les ocurrió poner una regla monetaria en la Constitución del 80’”, finalizó.