La recuperación toma forma: economía chilena registra en enero su mejor desempeño en dos años

Imacec anotó una variación de 3,9% y superó holgadamente las proyecciones.

El resultado respondió a una aceleración de la actividad minera, la que de acuerdo al Banco Central aumentó 8,6% respecto a enero de 2017, el mejor desempeño desde agosto y muy por encima del 3,8% registrado en diciembre. Asimismo, el Imacec no minero creció 3,5% gracias al aumento en las actividades de comercio, de la industria manufacturera y servicios, marcando también el mejor desempeño desde febrero de 2016.

