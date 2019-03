Larraín y debate tributario: "A veces hay gente que se quiere restar, pero vamos a mantener hasta el final la disposición de conversar"

Macro

Ministro de Hacienda dijo que "vamos a buscar que todos los instrumentos específicos no desvirtúen la naturaleza del proyecto, dentro de eso estamos dispuestos a discutir".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mantiene sus esperanzas intactas para lograr el apoyo necesario a la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que se votará la tercera semana de marzo en el Congreso, justo cuando se conoció desde la oposición un informe de la mesa técnica que propone no respaldar la idea de legislar.

Larraín dijo que "nosotros hemos tenido un trabajo de cuatro reuniones con la mesa técnica, pero también hay una instancia que es política y vamos a tener un diálogo, ellos han hecho un informe, de alguna manera el tono del informe no se condice con lo que ha sido el espíritu de las reuniones, en las reuniones nunca esta fue la instancia de elaborar medidas específicas, hemos contestado a la gran parte de preguntas que nos hicieron".

Planteó que "nos vamos a mantener con la disposición de llegar a un acuerdo ojalá con todos, pero a veces eso no es posible, a veces hay gente que se quiere restar, pero vamos a mantener hasta el final la disposición de conversar".

Consultado en torno a que si el plan B es buscar votos en la DC y el PR dijo que "el apoyo de todos es lo deseable, pero está dentro de un universo de probabilidades que no tiene alta probabilidad, vamos a buscar el acuerdo con todos, pero si alguien no quiere buscar acuerdos o persigue desdibujar el proyecto nosotros no estamos dispuestos".

Adelantó que "tenemos mecanismos en mente, pero los pondremos sobre la mesa cuando corresponda, en este momento estamos en la discusión de los principios. Todo a su debido tiempo".

Recordó que "hoy desde el punto de vista tributario es más conveniente ser inversionista extranjero en Chile que inversionista chileno. Hay más incentivos para invertir para un chileno fuera del país donde le reconocen todos los impuestos pagados que con el régimen semi-integrado que tenemos acá donde se reconoce solo una parte de los impuestos pagados a nivel de la empresa, queremos que no haya discriminación en contra de los inversionistas chilenos".

Agregó que "estamos avanzando en acuerdos de doble tributación, cuando eso ocurra hay US$300 millones que se van a perder de recaudación por efecto de la integración total de esos inversionistas extranjeros, y hay alrededor de US$200 que van a los tramos mayores del impuesto global complementario y que hemos planteado nuestra disposición a establecer una compensación para estos efectos de tal manera de acentuar la progresividad del proyecto".

El ministro dijo que "vamos a buscar que todos los instrumentos específicos no desvirtúen la naturaleza del proyecto, dentro de eso estamos dispuestos a discutir".