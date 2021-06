Macro

Mayor cobertura en ayudas a los emprendedores y ampliar normas pro-competencia para los procesos de compras públicas, son algunos de los temas en discusión.

Intensas negociaciones protagonizaron durante toda la jornada de ayer los senadores de la comisión de Hacienda con el Gobierno para mejorar el paquete de medidas pro pequeñas y medianas empresas (PYME), el que considera bonos y aportes económicos para enfrentar la pandemia y la crisis social generada por el Covid-19.

Luego de aprobado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ahora los esfuerzos se concentran en sellar un entendimiento en el segundo ámbito de los llamados "mínimos comunes", donde el apoyo efectivo a las PYME es el nudo central de las conversaciones entre los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda y de Economía, Lucas Palacios, con los senadores Ximena Rincón (DC), Carlos Montes (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI. A estos se sumaron Jorge Pizarro (DC) y el jefe de bancada de los senadores de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, entre otros.

En el marco del diálogo en curso, el Gobierno ha expresado su disposición a aumentar la cobertura, pero mínima según la oposición.

Según el SII, a octubre de 2020 existían en el país 1.302.000 pequeñas empresas. Pero, en su propuesta inicial, el Ejecutivo beneficiaba a 313.000 y, desde ahí ha empezado a subir el alcance, sostienen fuentes que participan del debate.

Además, la oposición pide muestras concretas pro PYME en los procesos de compras públicas; y que el subsidio para atender las cotizaciones previsionales se financie con el fondo solidario del Seguro de Cesantía.

La comisión de Hacienda del Senado tenía previsto sesionar la mañana de ayer, pero se suspendió para la tarde en dos oportunidades, debido a que el Gobierno solicitó tiempo para presentar indicaciones, como lo informó la presidenta de la instancia, Ximena Rincón, quien dijo que los ministros de Hacienda, Economía y Segpres, estaban revisando los textos.

Al cierre de esta edición el senador Galilea indicó que seguirán trabajando para lleguar a un acuerdo esta semana. "Lo que queremos es que haya un paquete importante -como lo fue el IF universal- para las PYME, que las ayude de una vez por todas a pasar esta crisis, que se encuentren con capital de trabajo, posibilidades de crédito, soluciones para las deudas previsionales, patentes", comentó.

Los beneficios

El proyecto del Gobierno contempla un bono a las PYME de $ 1.000.000 y también otorga un bono adicional variable equivalente a tres meses del promedio del IVA declarado durante el año calendario 2019, con un tope de $ 2.000.000. Los montos de los bonos subirán 20% para las PYME de mujeres.

Se concede, además, un aporte para el pago de cotizaciones de trabajadores que se hayan acogido a la suspensión temporal del empleo. Dicho beneficio, de cargo fiscal, se concederá a empleadores que cumplan los requisitos señalados en la Ley, por una sola vez, y ascenderá a la cantidad equivalente a cuatro meses de cotizaciones previsionales.

Respecto a las implicancias del proyecto, el bono de alivio a las PYME involucra un costo de US$ 483 millones; el bono adicional variable uno de US$ 553 millones y el bono para el pago de cotizaciones US$ 300 millones. En total, se trata de un apoyo estatal de US$ 1.336 millones.