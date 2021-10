Miradas encontradas entre senadores ante decisión del Banco Central de subir TPM en 125 puntos

Macro

Los parlamentarios oficialistas coincidieron en que hay que evitar mayor inyección de recursos a la economía y, por tanto, no aprobar el cuarto retiro desde las AFP, mientras que en la oposición preocupa un freno a la reactivación

Un nuevo efecto del eventual cuarto retiro desde las AFP se produjo en la tarde de hoy miércoles, cuando el Banco Central anunció una nueva alza en la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 125 puntos base llevándola a 2,75%; adicionalmente, la entidad suspendió el programa de compra de dólares ante el aumento de la divisa. La magnitud del incremento de la TPM sorprendió a los senadores.

En este sentido, el primero en reaccionar fue el integrante de la Comisión de Hacienda, senador José García Ruminot (RN) quien, justamente, hizo hincapié en lo sorpresiva de la medida por su monto; sin embargo, a su juicio, revela la "profunda preocupación del Banco Central por los niveles de inflación que está alcanzando el país". Si bien son medidas "dolorosas", señaló García, "son necesarias".

Una mirada distinta planteó el senador socialista Carlos Montes, quien declaró que "no estamos para un tiempo de ajustes fiscales ni para un tiempo de ajustes monetarios", sino que es momento de la reactivación de la economía a un ritmo adecuado, "a un ritmo propio de estos tiempos. No se trata de algo muy fuerte, pero por lo menos no pegar un frenazo en la economía", recalcó.

Desde el punto de vista del también integrante de Hacienda, con el alza de la tasa de interés, por un lado, y la disminución del Presupuesto Nacional en 22,5% "se pone a la economía en una situación difícil y es el tema que tenemos que discutir de aquí a terminar la discusión presupuestaria", porque la disminución del impulso fiscal y del impulso monetario tienen –insistió– "un efecto bastante grave sobre la marcha de la economía".

Según el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien también integra la instancia, el Banco Central aplicó un alza de tasas "robusta" que responde a una muy elevada inflación, ya que "no sólo estamos en presencia de un alza importante del nivel de precios, sino que ha sucedido en un corto periodo de tiempo y acompañada de un fuerte aumento del consumo".

Por lo mismo, agregó, la tarea del Banco Central es "hacer una contención y volver gradualmente a una inflación más razonable, del orden de 3%. Nuestra economía está creciendo fuerte y, por lo tanto, no podemos confiarnos a que la inflación vuelva sola".

Y añadió que como la inflación afecta más a los más pobres y vulnerables es que medidas como el alza de tasas de esta magnitud buscan "volver a anclar la inflación en niveles bajos y evitar que siga aumentando. Tasas de inflación disparadas son más difíciles de contener".

Responsabilidad fiscal

Otro integrante de Hacienda, el senador gremialista Juan Antonio Coloma, alertó respecto a que el Banco Central, "que es una institución autónoma, ha encendido una alarma grande para Chile". A su juicio, con su medida, el instituto emisor "nos está diciendo que la inflación está subiendo mucho más de lo esperado".

Por lo mismo, hay que frenar esa alza en la inflación, recalcó. Esto obliga a una mayor responsabilidad fiscal en el gasto futuro, pero también en el tipo de proyectos que apruebe el Congreso, dijo aludiendo a la tramitación del cuarto retiro desde las AFP, pues eso significaría una mayor inyección de dinero a la economía.

"Esta es la parte que más cuesta mostrar, que muchas veces las medidas de mayor gasto traen, además, un problema de inflación", subrayó. Por lo que hizo un llamado a la responsabilidad.

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, opinó que lo realizado por el Banco Central constituye una señal de preocupación, puesto que "tanto el alza del precio del dólar como temas que dicen relación con un inesperado IPC hacen prever que el proceso inflacionario, por las expectativas económicas y políticas, vaya más allá de los 5,7 puntos que había previsto inicialmente el Banco Central".

Por eso, añadió, que a temas como el cuarto retiro se le debería quitar la urgencia legislativa y avanzar en una reforma previsional integral hacia un sistema mixto de pensiones.