Macro Naudon ve una "recuperación más rápida que lo previsto" Eso sí, el ejecutivo señaló que tiene dudas respecto a cuánto inciden factores transitorios y estructurales en los mejores resultados. Las últimas cifras de actividad económica en el país, como el Producto Interno Bruto (PIB) que se expandió un 4,2% en el primer trimestre -por sobre lo esperado y el mejor registro desde 2013- ha abierto un cierto debate respecto a qué tan transitoria o estructural es la recuperación en el país. Punto que abordó el consejero del Banco Central, Alberto Naudon, en el marco de una presentación a exalumnos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), casa de estudios donde él mismo realizó su doctorado. En la ponencia, realizada en Santiago, el ejecutivo señaló que a la luz de la información más reciente la actividad está "claramente recuperándose, incluso algo más rápido que lo previsto". Sin embargo, a continuación el exgerente de la División Estudios del emisor planteó sus dudas sobre la consistencia del mejor desempeño de la economía local, principalmente debido al efecto de la baja base de comparación respecto al primer trimestre del 2017, cuando ocurrió la huelga de la minera Escondida que impactó el sector y el crecimiento total del país. "No es claro cuánto de esta recuperación más vigorosa se relaciona con factores transitorios y cuánto con un genuino adelantamiento del proceso de cierre de brechas", señaló Naudon, recalcando -eso sí- que se mantiene en parte el escenario del último Informe de Política Monetaria (IPoM) en marzo, cuando proyectaron un crecimiento económico entre 3,5% y 4% este año. ¿El pero? El mercado laboral El consejero del ente autónomo profundizó en su análisis, señalando que las últimas cifras del mercado laboral son una de las razones que lo llevan a dudar de lo consolidado de la recuperación. "Las dudas respecto de la persistencia del mayor vigor observado en la actividad se relacionan con debilidad en el mercado laboral, percepción de los agentes económicos, entre otros", planteó. En este sentido, recalcó el mensaje del último informe del instituto emisor, señalando que "siguen presentes" los desafíos de mediano plazo para la inversión y el mercado del trabajo. Respecto al escenario internacional, Naudon relevó algunas "fuentes de incertidumbre", como la corrección en el precio de los activos y la "descoordinación" entre la política monetaria y la fiscal en Estados Unidos. "La corrección del precio de los activos puede ocurrir por varias razones, como la normalización más acelerada de la política monetaria en Estados Unidos, temas geopolíticos varios y otros gatilladores que no conocemos", enumeró el economista de la Universidad Católica. En lo relativo a las materias primas, Naudon aseguró que el precio del cobre se ha transado "en línea con lo previsto", mientras que puso paños fríos ante el incremento en el valor del petróleo a nivel internacional. "El petróleo ha sorprendido al alza, pero presencia del shale oil debería ayudar a limitar el monto/persistencia de nuevos movimientos en dicha dirección", planteó. Mientras que a nivel de precios internos, Naudon enfatizó que el "riesgo para la convergencia (de la inflación) ha disminuido" en las últimas semanas.

