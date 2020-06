Presupuesto Base Cero para 2021 sube la vara al análisis de gastos de empresas públicas

Macro

Directivo aborda dificultades que detectó la Comisión del Gasto Público y advierte: “Si este no es el momento para revisar cómo estamos gastando (...) ¿cuándo lo será?”.

Como un aporte al debate sobre la eficiencia en el uso de los recursos califica el director de Presupuestos (Dipres), Matías Acevedo, el informe elaborado por la Comisión del Gasto Público, instancia asesora que si bien valoró la medida, advirtió sobre una serie de “riesgos y dificultades” en la implementación del Presupuesto Base Cero.

Dicha metodología implica que la elaboración presupuestaria de cada ministerio y servicio público tomará como base una cantidad de recursos mínimos y esenciales para la operación del mismo, por lo que cada gasto por sobre dicho umbral deberá ser justificado ante Hacienda y la Dipres.

Dicha tarea implica un esfuerzo de magnitud, reconoce Acevedo, que es dejar atrás el “statu quo” y la práctica de que cada año los presupuestos del aparato estatal debían incrementarse.

Entre los potenciales riesgos, la comisión identificó la complejidad técnica de implementar el proceso y la posibilidad de encontrar resistencia a nivel cultural dentro de las organizaciones, por citar algunas.

“La Comisión del Gasto Público se convocó justamente para que nos pueda asesorar en el proceso de revisión de cómo estamos gastando los recursos públicos. Por lo tanto, siempre son bienvenidos los comentarios y las sugerencias en un proceso que es nuevo y que siempre está sujeto a oportunidades de mejora”, señala el directivo.

Acevedo detalla que el proceso -el cual califica de “complejo, pero necesario, ya que rompe el status quo en la programación presupuestaria”- se encuentra en una etapa decisiva, ya que en las próximas dos semanas los ministerios y servicios responderán la propuesta de formulación entregada por Hacienda y Dipres.

A partir de ahí, se abrirá un período de dos meses y medio para la segunda etapa, que implica una discusión “uno a uno y más estratégica” con las respectivas contrapartes para “afinar” las necesidades de gasto, con vistas a entregar una propuesta definitiva al Presidente de la República para su posterior envío al Congreso.

Acevedo es enfático en señalar que dicho análisis “es mucho más importante hoy” en medio de la crisis sanitaria. El titular de Dipres advierte que el contexto económico actual refuerza la necesidad de gastar mejor los recursos con foco en la reactivación económica y las ayudas sociales, en un momento en que los ingresos fiscales serán más de US$ 12.400 millones menores a lo proyectado.

“Siempre hay una buena razón para no hacer los cambios, pero me pregunto: en el contexto en que estamos hoy, ¿si este no es el momento para revisar cómo estamos gastando los recursos de todos los chilenos, cuándo es el momento?”, lanza.

Mayor esfuerzo a empresas estatales

Dentro de la dinámica de elaboración del erario bajo la nueva metodología, Acevedo señala que le pedirán mayores esfuerzos a las compañías estatales en su proceso de diseño para 2021.

Esto implicará que deberán analizar, en base a la metodología de “base cero”, sus niveles de gastos operativos, así como la rentabilidad y oportunidad de algunas inversiones. También deberán considerar -dice Acevedo- los cambios estructurales a los que están sometidos los mercados en los que operan debido a la pandemia.

“Sin duda, hay algunos proyectos que dada la coyuntura dejaron de ser rentables. Ese es un análisis que le hemos pedido que hagan las empresas, porque hay muchas que van a cambiar para siempre o se van a demorar mucho tiempo en volver a su estado normal. Por lo tanto, es importante al menos hacer esa reflexión, pensando también en que el próximo año será un año de reactivación y los proyectos estratégicos se tienen que seguir ejecutando”, argumenta el director de Dipres.

