Silva: “El crecimiento requiere como piso mínimo un sistema político que dialogue”

Macro

Prorrector de la UDD defiende la actual Constitución y estima que las arcas fiscales están en el límite para afrontar con responsabilidad las demandas sociales.

La necesidad de restablecer la cotidianidad y, por esa vía, fomentar un ambiente pro crecimiento de la economía -que permita atender las demandas sociales- son dos urgencias que plantea hoy quien fuera presidente de la UDI y hoy prorrector de la U. del Desarrollo, Ernesto Silva.

Lo anterior, en un marco donde entiende la frase del presidente Sebastián Piñera respecto a que ya pasó lo peor desde el estallido del conflicto el 18 de octubre como una “aspiración”, “un deseo que todos” de que se pueda construir un camino hacia adelante. ¿Su punto de partida? “El control del orden público, el fin de la violencia y un sistema político que asume que tiene la responsabilidad de ser parte de las soluciones y no generar más problemas”, afirma.

- Pero la crítica que se le hace al Presidente es que se ha enfocado más en temas de orden público que en las demandas de la ciudadanía.

- Esta crisis, que parte con un acto de violencia inusitada en el Metro, pero que encuentra un ambiente en la población para manifestarse, ha puesto en discusión con más urgencia algunos temas.

El Gobierno ha planteado tres agendas: una constitucional, otra por la paz y una agenda social, que están conectadas.

El proceso constituyente es una hoja de ruta, pero veo con preocupación que el nivel de violencia política e intolerancia que se ha instalado -principalmente por la izquierda en las últimas semanas- hace difícil que se pueda dar en paz. Es indispensable corregir eso y retomar un nivel de conversación y diálogo que permita un proceso en paz. Si no cambia el clima político, será muy difícil que pueda ser un proceso legítimo y en paz.

La agenda social ha tenido hasta ahora un componente de mejoras en las pensiones, la definición de un ingreso mínimo garantizado y otras políticas sociales; son esfuerzos importantes. Pero el país también tiene que asumir la responsabilidad de generar los recursos para financiar eso. Y la principal fuente es el crecimiento económico. Debe haber un impulso en los meses que vienen de medidas para fortalecerlo.

- ¿Pero de aquí al plebiscito en abril, esta incertidumbre puede seguir afectando el desempeño del país?

- Chile necesita retomar una senda de crecimiento, porque los ingresos de los hogares están muy vinculados al desempeño de la economía. Pero también porque si queremos financiar una agenda social ambiciosa en el futuro, necesitamos una economía que crezca y que genere recursos.

El crecimiento económico requiere como piso mínimo un sistema político que dialogue y que no actúa sobre la base de la amenaza o la intolerancia y certeza y seguridad para las empresas y emprendedores; y eso es orden público.

El gobierno tiene el compromiso de ser responsable en materia de política fiscal, pero lo esencial para recuperar la actividad económica es proveer certezas de Estado de Derecho y un buen ambiente de discusión política constitucional.

“Momento de reflexión”

- ¿Cómo solucionar el impasse en ChileVamos, el congelamiento en sus relaciones?

- ChileVamos, además de su rol de partidos de Gobierno, debe tener su propia reflexión. Espero que se supere pronto el conflicto en que están para pasar a una instancia de trabajo común y señalar cómo ofrecer propuestas en conjunto a Chile.

- ¿Qué le parece que la mayoría de los senadores de RN se cuadraron con la opción rechazo?

- La señal que han dado los senadores RN y de apertura que ha planteado Evópoli a considerar legítima la opción rechazo y validarla, creo que conectan con el sentido común. Hay una gran mayoría de personas que en la medida que exista más información y se tome más conciencia que este es un proceso donde existe mucha violencia, van a valorar la Constitución actual y sus 39 años de vigencia, con sus más de 200 modificaciones. Siento que muchas más personas se pueden sumar a la opción de rechazo.

- ¿Por qué opción votará? Y de avanzar un cambio constitucional, ¿qué debiera mantenerse?

- He reflexionado en este tema y soy parte de las mejoras continuas, no soy de partir de cero. La Constitución que tenemos ha sido muy importante, con reglas básicas para la convivencia, y establecer certezas que han permitido progreso y desarrollo. Pero también creo que siempre debe estar en revisión y mejora, tal como fue en 1989, en 2005 o en otros múltiples perfeccionamientos. Voy a votar rechazo.

Dentro de los aspectos centrales de esta Constitución es reconocer los derechos fundamentales de las personas y un buen sistema de contrapesos, donde están bien definidos los roles de los distintos poderes del Estado y existen instituciones como el Banco Central o el Servel que me parecen relevantes para dar certezas.

- ¿Cree que sectores de la izquierda acepten un eventual triunfo de la opción rechazo en abril?

- Hay una parte de la izquierda que definitivamente no quiere que este Gobierno termine y no tiene convicciones democráticas y, más allá de respetar un resultado en abril, lo que quieren es presionar a través de la violencia política y la intolerancia para imponer a la democracia decisiones que no se tomarían en un proceso en paz.