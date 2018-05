¿Son o no son gastos comprometidos? El exministro Valdés entra al debate por la denuncia de Hacienda

Macro

El ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, entró al debate por la controversia en torno a la denuncia de la actual autoridad económica de que hay unos US$ 5.500 millones en gastos comprometidos que no tienen financiamiento.

El economista dijo en una carta enviada a El Mercurio que la cartera que dirige Felipe Larraín “exageró respecto de la situación fiscal de mediano plazo”, al referirse al déficit estructural de la economía chilena en 2017.

Según Valdés, “buena parte de esta desagradable sorpresa” se revertirá en menos de dos años sin mediar acción alguna. “Es decir, el balance estructural mejorará sin esfuerzo en 0,3%. De hecho, casi un tercio de la sorpresa ya desapareció en los primeros tres meses del año”, afirmó.

En segundo término, Valdés dijo que las presiones por mayor gasto se dan todos los años y que es incorrecto considerarlos “gastos comprometidos”.

En esa línea, afirmó que tampoco es correcto argumentar que estas presiones debieron provisionarse y reconocerse en la proyección financiera en toda su magnitud.

“No se ha hecho en el pasado y es mala política validad completamente estas presiones, lo adecuado es gestionarlas”, indicó.

"Especialmente preocupante es la insistencia en llamar gastos comprometidos a estas presiones habituales. Confunde y alarma a la ciudadanía", dijo el renunciado ex ministro de Hacienda.