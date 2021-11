Tras inesperado IPC de octubre, la inflación podría cerrar el año con un alza de hasta 7%

Macro

Expectativas de los economistas vislumbran que las presiones sobre los precios de bienes y servicios continuarán al menos hasta la primera parte de 2022.

Una vez más, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó las expectativas del mercado, al anotar una variación de 1,3% en octubre, sobre el 1% anticipado por los analistas.

Así, según lo informado ayer por Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el encarecimiento del costo de la vida acumula un 5,8% este año y 6% en los últimos doce meses.

De las doce divisiones, siete elevaron sus precios, mientras que en cuatro disminuyeron y en una la variación fue nula.

Destacan la de transporte y recreación y cultura, con incrementos de 3,9% y 2,8%, respectivamente.

De los productos que más influyeron en el indicador, destacan paquete turístico (55,8%) y servicio de transporte aéreo (45,4%).

Con este cuadro, los economistas consultados por DF recalibraron sus expectativas para el cierre del año a un rango que va desde 6,4% a 7,1%.

Para diciembre, la economista jefe de Tanner Investments, Claudia Sotz, espera que en doce meses el IPC crezca 7,1%, con lo que queda en el techo de las proyecciones junto a su par de BTG Pactual Chile, Pablo Cruz, que tiene un rango entre 6,8 y 7%.

"El inusual comportamiento de pasajes aéreos y paquete turístico en octubre (y una posible compensación en los meses siguientes) le da un componente mayor de incertidumbre" a las estimaciones, señala Cruz.

Para la economista de Euroamerica, Martina Ogaz -que al igual que LyD, Security Inversiones y Banco Santander espera un alza anual en diciembre de 6,5%- lo que queda claro es que los servicios están "tomando relevancia en las presiones inflacionarias".

Agrega, que en la medida en que se han ido recuperando los inventarios "se ven menos presiones, sobre todo en aquellos bienes importados".

Distinta es la visión del gerente de Macroeconomía de Inversiones Security, César Guzman: "Si bien es una buena mezcla de ambas (presiones externas e internas), pienso que las externas están teniendo una mayor incidencia en el IPC". Entre ellas, identifica los incrementos en los precios de los combustibles, alimentos, el fortalecimiento del dólar y los problemas de oferta.

Precios altos por un rato

Ante este escenario, los expertos prevén que el Banco Central acelerará el alza de la tasa en diciembre, incrementándola entre 75 y 125 puntos bases. Ellos se sumarán al nivel de 2,75% en que se encuentra hoy.

Entre las más moderadas, la economista de Banco Santander, Carmen Gloria Silva, considera que la Tasa de Política Monetaria (TPM) quedará entre 3,5% y 3,75%. Pero advierte que esto dependerá de la inflación de noviembre, del Imacec de octubre y, "por sobre todo" de lo que suceda en el Congreso con el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones. "En caso de aprobarse este último, el aumento de la tasas sería mayor", comenta.

En la misma dirección apunta el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, quien agrega que "los resultados eleccionarios podrían tener un efecto en los activos financieros que podría afectar esta decisión" por parte del Central.

Para 2022, los expertos adelantan un panorama de mayor presión inflacionaria hasta, al menos, la primera mitad del año: "Esperamos que la inflación se mantenga, oscilando entre 6 y 7% durante buena parte del año", señala Cruz.

Ogaz ve que el peak "probablemente lo tendremos en marzo de 2022". El economista senior de LyD, Tomás Flores, menciona que a partir de abril la inflación tenderá a moderarse.

Guzman, que prevé que el punto máximo será a mediados de 2022 con un aumento de 7%, prevé que gradualmente disminuirá para cerrar el próximo año en 4,5% en diciembre.

Con un matiz, desde Scotiabank mencionan que el punto máximo será en noviembre de este año, el que se mantendrá hasta mediados de 2022, cuando comenzará a descender hasta cerrar el año con una variación entre 3% y 4%.

El protagonismo de los servicios de transporte aéreo y paquete turístico

Directora del INE, Sandra Quijada, comentó que hubo una oferta que no fue capaz de ajustarse al importante crecimiento de la demanda.

"Paquete turístico y servicio de transporte aéreo explican casi dos tercios del alza mensual en la variación del índice". Así lo destacó ayer el informe del área de estudios de Scotiabank tras conocerse el IPC de octubre.

En el análisis el reporte planteó la interrogante: "¿Podríamos estar frente a un problema de toma de precios para paquete turístico (al menos)?, a la que sumaron desde otros departamentos de estudios de la plaza.

Ante esto, la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Sandra Quijada, explicó que no hay ningún cambio metodológico que pudiese hacer suponer algo así.

En conversación con DF, señaló que lo que ocurrió -basada en análisis técnicos que hace la entidad- es que la oferta no se ajustó al "importante aumento de la demanda", en particular en los servicios internacionales que se ofrecen localmente en ambos productos. Esto se combina con el hecho de que el paquete turístico, de los 303 productos que influyen en la canasta de IPC, está en el lugar 29. "Es un producto que es volátil y que, por otro lado, pesa bastante en la canasta promedio", dijo Quijada.

Respecto de los cambios metodológicos relacionados a que ambos son productos cuyos precios no se incorporaron en el cálculo del IPC por la pandemia hasta septiembre pasado, aclaró que "no hemos hecho ningún cambio metodológico" durante octubre.

"Para dejarlo muy claro: el cambio metodológico fue el mes anterior y no ahora, entonces este cambio brusco no se debería explicar en la variación mensual por un cambio metodológico", aseveró.