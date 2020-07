Ministro Bellolio: “No está en la agenda del Gobierno privatizar Codelco ni TVN”

Economía y Política

El vocero de gobierno manifestó que ambas medidas no son parte del programa de gobierno con que fue electa la actual coalición.

El nuevo ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, entró esta mañana de lleno en los temas de actualidad y afirmó que para la actual administración no está en la agenda la privatización de TVN y Codelco como lo planteó un grupo de parlamentarios de la bancada de diputados de la UDI, de la cual él formaba parte.

Bellolio, en radio Pauta sostuvo que "no está dentro del plan del Gobierno, en lo absoluto, la venta de TVN. Al contrario, el Gobierno está impulsando una ley de financiamiento mixto y lo ha dicho el Presidente, que no quiere ser ni el sepulturero ni tampoco el que lo deje en una especie de caída libre, sino que queremos tener un modelo de financiamiento que podría ser mixto y eso es parte de lo que me toca empujar dentro del Congreso".

Agregó que "sobre Codelco pasa lo mismo, no está dentro de las prioridades del Gobierno ni es parte de la agenda se ofreció durante este mandato".

Respecto a su relación con el Presidente, Sebastián Piñera, ahora que es ministro dijo que "al Presidente lo que le hace contrapeso son los argumentos y las buenas ideas. Me gusta ser mateo y estudiar los temas, pero luego de escuchar las opiniones del comité político él toma las decisiones. Es abierto a escuchar las distintas visiones, pero el que toma las decisiones es el Presidente que fue elegido democráticamente para encabezar este mandato".

Bellolio sostuvo que respecto a la relación con la oposición y las críticas por lo que consideran la llegada de los nuevos integrantes del gabinete indicó "que sostengan que esto significa la llegada de una derecha más dura simplemente es parte de la lógica media twittera, no quiero caer en aquello, pero este es el gabinete de la recuperación", afirmó.