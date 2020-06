Ministro Monckeberg responde a Convergencia Progresista: "Gastemos energías en que la gente se entere de buena manera sobre el Ingreso Familiar de Emergencia"

Economía y Política

Respecto a las acusaciones de montos mayores a los recibidos por las familias en el Registro Social de Hogares (RSH), el jefe de la cartera de Desarrollo Social aseguró que hay información desactualizada, pero que la negativa ante el beneficio con esa causal puede ser apelada.

En entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, respondió a las críticas realizadas ayer por los presidentes de los partidos aliados en Convergencia Progresista (Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia (PPD)), cuando acusaron falta de transparencia y eficiencia en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0.

El jefe de la cartera aseguró que el objetivo es que "el IFE llegue al máximo de familias posibles. Ese fue el marco de entendimiento por el cual trabajamos (...) Pongamos en contexto. Está bien el derecho a pataleo, pero también gastemos energías en que la gente se entere y se logre comunicar de buena manera el IFE. En eso estamos".

En esa línea, afirmó haber recibido ideas tanto de la oposición como del oficialismo para mejorar el sistema de entrega y difusión del IFE 2.0 para "hacerlo menos burocrático", asegurando que "esa es la actitud que hay que tener".

Críticas por Registro Social de Hogares (RSH)

Consultado por las acusaciones de Convergencia Progresista, respecto a la existencia de casos donde el Registro Social de Hogares (RSH) muestra ingresos mayores a los que efectivamente han tenido las familias, el ministro detalló: "Nosotros tenemos un RSH donde hay mucha información antigua, desactualizada. Y quiero ser súper claro: la última palabra la tiene el vecino, es decir, si una persona solicita el IFE, pero la hoja dice que tuvo un ingreso de $ 300.000 en enero, lo que tiene que hacer la persona es apelar. Apelar de manera digital, a través de una declaración jurada, contando esto mismo".

En esa línea, enfatizó en que entiende que hay un problema de confianza en las instituciones, pero "creo que hay un grupo bastante más irresponsable que lanzó una denuncia de ese tipo, que estábamos inflando los ingresos de las familias para que no llegaran los beneficios. Yo no perdería tiempo en eso y no estaría sentado como ministro", dijo.

Monckeberg indicó que el informe financiero comprometía la entrega del IFE 2.0 a 2.100.000 familias de manera potencial, "y ya estamos llegando a 2 millones esta semana. Faltan todavía las familias queapelaron y los nuevos solicitantes, que también van a ser potenciales".

Agregó que entre jueves y viernes serán pagados estos beneficios, pero "todo eso depende del traslado de recursos al BancoEstado". En tanto, quienes no se han inscrito aún para el beneficio, tendrán plazo hasta el 9 de julio para solicitar la segunda cuota.