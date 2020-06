Arturo Valenzuela sobre coronavirus en Chile: “En últimas cuentas este es un problema de dignidad”

País

El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Barack Obama aseguró que “decir que Chile hoy tiene desigualdades mayores que en el pasado es un error”.

El impacto que tendrá la pandemia del coronavirus sobre la desigualdad y la pobreza tanto en Chile, como en América Latina y en el mundo es una preocupación generalizada, y también es un tema importante para el académico chileno y exsubsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Barack Obama, Arturo Valenzuela.

En una nueva edición de BTG Talks, organizado por BTG Pactual, el académico aseguró que "decir que Chile hoy tiene desigualdades mayores que en el pasado es un error", explicando que la extrema pobreza ha disminuido considerablemente en las últimas décadas.

Dicho eso, el experto afirmó que "eso no significa que no sea un problema", y agregó que aunque "la gente no es tan pobre como antes" ahora la población tiene problemas como deudas y ausencia de seguros, entre otros.

En la sociedad chilena actual y en medio de la crisis del Covid-19, Valenzuela afirmó que "la precariedad que tiene la gente que por fin ha logrado algo es enorme, y se entiende la frustración, la angustia". De hecho, criticó que en los últimos años "Chile se ha puesto mucho más arrogante como país" señalando que hay un "desprecio por las poblaciones originarias y mestizas". "Había una cierta austeridad chilena (...) esa austeridad ha desaparecido", lamentó.

Con estos antecedentes, al mirar al país en medio de la pandemia del coronavirus, el chileno residente en Estados Unidos indicó que "en últimas cuentas este es un problema de dignidad", añadiendo que "no puede haber democracia donde hay un desprecio por una gran cantidad de co-ciudadanos de un país".

El experto también se refirió al estallido social de octubre del año pasado, y celebró que luego de los disturbios la clase política haya alcanzado un acuerdo. "Me alegré de ver que efectivamente se pudo llegar en un momento a un cierto entendimiento en ciertos sectores, reconociendo también que no todos estaban necesariamente en la mesa, que los partidos representaban ciertos sectores ya desprestigiados de antes", dijo.

Tomando en cuenta la pandemia y los temas que ya arrastraba el país desde la crisis social, Valenzuela afirmó que "tenemos una crisis de representación, una crisis de estado de derecho y una crisis de gobernabilidad, y esos tres elementos tienen que ser parte de la agenda futura de Chile, de EEUU y de muchos otros países".

Reactivación luego de la pandemia

Al referirse a la elección presidencial en EEUU este año, inevitablemente se abordó la responsabilidad que tendrá el mandatario estadounidense para reactivar la principal economía del mundo luego de la pandemia del coronavirus.

Valenzuela afirmó que la situación es "un problema muy complicado", y que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, ha dicho que "la tarea es muy grande" y que "lo que hay que hacer es reconstruir la economía".

El experto aseguró que la economía de EEUU tiene una "base fuerte, sin duda, pero hay que preocuparse también de los temas de desigualdades".

Protestas contra el racismo

Una parte importante del conversatorio fue dedicada a hablar de la crisis que atraviesa actualmente EEUU, detonada por el asesinato de George Floyd, y que motivó protestas contra el racismo y la violencia policial que se han extendido por más de una semana.

El académico aseguró que "el lunes pasado va a pasar a la historia como uno de los momentos más importantes en la gestión del presidente Trump", agregando que "lo que mostró el asesinato de Floyd en Minneapolis, lo que mostró la respuesta al asesinato de George Floyd (...) es que esa brecha de la desigualdad total existe en muchas comunidades en EEUU entre las poblaciones afroamericana y también otras poblaciones" como inmigrantes latinoamericanos, incluso in migrantes de otras partes del mundo.

En cuanto a una arista más política y de cara a las próximas elecciones, Valenzuela señaló que "si la gente puede votar, se puede movilizar, se puede expresar, hay una gran oportunidad de cambiar esto". Además, criticó que "este gobierno está tomando medidas impresentables para tratar de restringir el voto" y defendió que los comicios deben ser libres y transparentes.