Fotografía a la campaña de J.A. Kast, a un mes de las elecciones

En la recta final no variará la estrategia: el adversario será el proyecto político de Boric y no Sichel. Se mantendrá distante de La Moneda y de Piñera, con el que solo ha tenido tres contactos desde 2018.No apuntará a la moderación, sino a la coherencia -“una sola línea”-, y a tres asuntos clave: migración, seguridad y economía. En la franja, que arranca hoy, se buscará mostrar a Kast, a la persona.

Rocío Montes

Los números

Las encuestas muestran una tendencia: José Antonio Kast ha aumentado su adhesión en las últimas semanas y tiene la opción de pasar a segunda vuelta. Una sorpresa para el comando, que confiaban en un ascenso, pero más cercano al 21 de noviembre.

La última Cadem lo ubica ligeramente (en el margen de error) por sobre Gabriel Boric: 21% para el candidato del Partido Republicano y 20% para el abanderado de izquierda. Pero el sondeo Activa-Pulso ciudadano, que lo instala en segundo lugar (16,3% contra los 21,3% de Boric), muestra el avance: hace dos meses, el 21 de agosto, Kast marcaba 6,3%.

Su Talón de Aquiles, sin embargo, sigue siendo el rechazo: de acuerdo al último sondeo Criteria Research del 7 de octubre, un 50% de las personas no votaría en ningún caso por Kast, seguido por Eduardo Artés (35%), Franco Parisi (33%) y Marco Enríquez Ominami (31%).

En su equipo aseguran que las encuestas las toman con “cautela, humildad y transparencia”, sobre todo por la experiencia de la campaña de 2017, donde los sondeos le daban poco y finalmente alcanzó casi 8% en primera vuelta. Pero aunque reconocen la tendencia –que les beneficia–, en la campaña de Kast se manejan en paralelo otros indicadores (redes sociales y aportes).

Sobre el rechazo, se analiza que Boric tenía un 55% de rechazo en la CEP de abril y que, tres meses después, ganó la primaria. Es lo que se aspira con Kast en las últimas semanas de campaña.

Las redes sociales

En la misma línea de las encuestas, los números de las redes sociales muestran al equipo de Kast el aumento en el apoyo. Es una plataforma estructurada y consistente en el tiempo que ha ido creciendo tanto en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok (para llegar al público joven). Observan reacciones significativas en la cantidad de gente que comparte el contenido o personas que antes no se manifestaban abiertamente por la opción de Kast y que actualmente lo hace. Si un mensaje exitoso tenía 5000 likes hace dos o tres semanas, hoy en día llegan a 10.000 en plataformas como Twitter, aunque en todas las redes sociales ha habido un aumento –aseguran en su equipo– de entre un 20% y un 40%.

Existe un segundo asunto: los aportes individuales de financiamiento vía Servicio Electoral (Servel) han llegado a 4.000, una cifra que supera a las del resto de candidatos, según el círculo de Kast.

No se trata de los montos –hay mucho bajo 10.000 y bajo 100.000 pesos–, pero este asunto les indica que hay gente que se compromete con la campaña, que manda sus pantallazos y que “se atreve” a manifestar su apoyo al candidato del Partido Republicano.

Relación con la UDI y el oficialismo

Existe un asunto de especial relevancia para la estrategia de Kast: cómo aglutinar a la derecha con miras a la segunda vuelta, de ganar el 21 de noviembre.

En el comando aseguran que existe una relación de respetuosa distancia con el oficialismo, por el momento. Entre otros asuntos, porque con la baja de Sebastián Sichel en las encuestas, se advierte nerviosismo entre los parlamentarios que van a la reelección y entre los nuevos candidatos: ¿se cuelgan o no al candidato oficialista para hacer sus respectivas campañas?

Los puentes existen, aunque no están activos, explican en el Partido Republicano, donde apuestan a que “el afecto” que existe se cristalice luego de la primera vuelta.

De pasar Kast al balotaje, aspiran a sumar sin traumas a la UDI y a parte de RN, aunque posiblemente con otra parte de RN y con Evópoli sea más complejo.

Cuando en 2016 renunció a la UDI, su círculo fue Javier Macaya, María José Hoffmann, Arturo Squella (que luego fichó por el Partido Republicano), entre otros.

En el comando de Kast comentan que los parlamentarios republicanos Ignacio Urrutia, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen (este último no ha fichado formalmente) mantienen fluidas relaciones con el resto de parlamentarios del oficialismo.

Sobre la relación con Sichel en la recta final, en el círculo de Kast aseguran que la estrategia seguirá siendo la misma: contestar cuando Sichel le pegue, pero no dirigir sus dardos a él, sino al proyecto político encarnado en Boric.

En parte, esta táctica apunta a no enemistarse con el votante del exministro y poner en riesgo la suma de fuerza de una eventual campaña de segunda vuelta.

¿Y la relación con Piñera?

Kast tiene nula e inexistente relación con el presidente Sebastián Piñera. La noche de la primera vuelta de 2017, le dio su apoyo. Luego, Kast hizo campaña por Piñera para el balotaje, se reunieron formalmente luego del triunfo, le manifestó estar a su disposición y Piñera –según indican en el equipo de campaña del candidato del Partido Republicano– nunca habría vuelto a solicitar ayuda.

En este tiempo, ha habido tres contactos personales. En mayo de 2019, Kast fue a La Moneda a escuchar una conferencia de Francis Fukuyama. Luego, en el estallido de octubre de 2019, Kast lo llamó unos dos días después de que explotaran las movilizaciones, para darle apoyo. La tercera ocasión fue en marzo pasado, cuando Kast se enfermó de Covid-19 y Piñera lo llamó para desearle buena recuperación cuando estaba internado.

En el equipo de Kast no estiman probable que la relación se entibie si gana en primera vuelta y, dado el porcentaje de respaldo del presidente y del Ejecutivo, tienen dudas sobre si significaría ayuda o un salvavidas de plomo. Se estima que el Gobierno está bastante marginado de las definiciones de la presidencial.

El discurso del último mes

Kast se ha referido a asuntos polémicos de su biografía política, como su opinión sobre Augusto Pinochet. Entrevistado en la televisión hace unos días por Tomás Mosciatti, aseguró: “Cualquier persona que haya violado los DDHH, sea militar o no, yo no lo respaldo”. Lo que fue visto como un viraje hacia la moderación dada su situación expectante –hace cuatro años dijo que Pinochet votaría por él, al ser consultado–, no se comparte en el comando de Kast. Lo explican de otra forma: dado que actualmente Kast tiene mayor espacio y visibilidad, el candidato del Partido Republicano ha podido explicar mejor sus ideas y matices, no es que haya virado. Recuerdan que en 2018 escribió una columna en The Clinic donde aseguró: “Yo jamás he revindicado la violación de los derechos humanos ni he negado la existencia de hechos tan violentos como la muerte, desaparición y tortura de miles de personas en el país”.

Los lazos con Vox de España

Probablemente con la fuerza internacional con la que Kast tiene mejor relación es con el partido español de ultraderecha, Vox, que ha impulsado la carta de Madrid. Es un texto donde se alerta de un presunto “avance del comunismo” en Iberoamérica (Iberoesfera, le llaman) que en parte habría sido ya “secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico, bajo el paraguas del régimen cubano”. Kast, el líder del Partido Republicano, fue parte de los firmantes del texto.

En 2019, antes del estallido, Kast hizo una gira internacional que incluyó España, donde se reunió con los líderes de Vox, y otros líderes de derecha de Polonia o Italia.

En Latinoamérica, consideran que Jair Bolsonaro no es un referente, sino que hay coincidencias en algunas materias. Lo mismo que con Donald Trump. Este cambio -Kast fue incluso a visitar a Bolsonaro- se explicaría por la impopularidad del brasileño en Chile, sobre todo por su manejo de la pandemia y su incredulidad frente al Covid-19.

La franja

En la franja que arranca hoy se apuntará a que los electores conozcan personalmente a Kast y su mundo, no solo al político. A cargo del actor y guionista Lalo Prieto (Stefan Kramer) se reforzará lo que consideran es uno de sus fuertes: la coherencia del candidato (“una sola línea”, dice él). Los tres temas clave seguirán siendo la migración, la seguridad y la economía. Sobre el carácter de la franja, el mismo Prieto ha adelantado en la Revista Sábado que “habrá rap, llamas, pistolas y ladridos de pitbull”.