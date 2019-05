Larraín ad portas del 1 de junio: "Sin dudas el escenario externo es más complejo, pero iremos de menos a más este año"

País

Ministro de Hacienda evitó adelantar si la cuenta pública presidencial incluirá nuevas medidas impulso económico, en medio del deterioro de las perspectivas. "No vamos a estar actualizando nuestras proyecciones todo el tiempo", manifestó.

Faltan cinco días para la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Congreso en Valparaíso. Evento que se enmarca en el deterioro de las expectativas de crecimiento y los temores por un empeoramiento del escenario internacional derivado de la guerra comercial.

En el marco de la presentación del nuevo mecanismo de trazabilidad para la fiscalización tributaria de los cigarrillos, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reconoció el complejo escenario económico pero evitó adelantar si el mensaje de la cuenta presidencial incluirá nuevas medidas de incentivos al crecimiento.

Todo esto en medio de expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que se han deteriorado hasta alcanzar el 3,2% en diversas encuestas, mientras que entidades como BCI ya ven bajo el 3% la expansión este año y JPMorgan prevé un avance de apenas 2,9% para el próximo ejercicio.

"Nosotros pasamos de una proyección que era dos veces al año, a cuatro proyecciones anuales. Nosotros no vamos a estar actualizando nuestras proyecciones todo el tiempo", manifestó. "Sin dudas, siempre lo hemos planteado: hay un escenario más exigente. El FMI ha bajado cuatro veces su proyección de crecimiento para el mundo. Esto es sin duda un escenario externo más complejo, pero insisto que iremos de menos a más en el año", manifestó.

En concreto sobre el discurso presidencial, aseguró que están tratando de sacar adelante el programa de gobierno, pero "tenemos unas circunstancias más adversas en el mundo, pero hay ciertas cosas sobre las que no tenemos mucha acción. Por ejemplo, qué va a pasar con la confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Más bien, tenemos que ver cómo prepararnos mejor para los distintos escenario. Créanme que dentro de las limitaciones que se tienen, Chile es uno de los países que está mejor preparado para un escenario como este", afirmó.

Larraín hizo un llamado a la calma en medio de la fuerte apreciación del dólar, que ya se ubica en torno a $ 700: "El dólar es importante dentro de los productos que consumimos, algo tiene de impacto y algo puede tener de traslado hacia los precios, lo que hemos visto que ha sido limitado. Pero a su vez, hace más atractivo exportar".

Reforma tributaria

El ministro del ramo también abordó el trámite del proyecto de reforma tributaria, luego de que ayer las entidades que conformarían la nueva Comisión Antielusión (CMF,TDLC y FNE) mostraran reparos a integrarse al órgano colegiado que aplicará la cláusula antielusiva, debido a que consideran no tener la expertise.

Ad portas de la votación de las indicaciones mañana, Larraín aseguró que continuarán conversando con los parlamentarios de la comisión de Hacienda y que también se reunirá con los titulares de las citadas instituciones para ahondar en sus aprehensiones.

"Vamos a conversar con la comisión y con las personas involucradas. Sé que les parece una buena idea (la creación de la comisión), pero esto es como decir "me parece bueno, pero no yo". Hay que estudiar y analizar cuál es la mejor composición de esa comisión. Varios de ellos me han pedido reunirnos. Este es un país libre", afirmó el secretario de Estado.

Larraín defendió la conformación que propuso para la instancia: "Ahora, viene un proceso de conversación y vamos a ver qué disponibilidad hay".

Trazabilidad del tabaco

En compañía del director de Aduanas, José Ignacio Palma, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, Larraín presentó el nuevo sistema de trazabilidad de las cajetillas de cigarros, con lo que se busca reducir la evasión del impuesto a la renta, IVA y gravamen específico a dicho producto.

El sistema consiste en la marcación de cada cajetilla directamente en la línea de producción, en el caso de los productores nacionales, y mediante una estampilla, en el caso de las importaciones. La marcación con información se envía en línea al SII, de manera encriptada y en formato electrónico, para el cruce de datos y el análisis de información respectivo, el que permitirá focalizar la ejecución de las acciones de cumplimiento tributario.

El mecanismo ya se encuentra vigente y se espera que a partir del 20 de junio próximo el 100% de los cigarrillos que se comercialicen cuenten con las marcaciones de trazabilidad correspondientes. Con esto, se espera que el Fisco recaude US$ 100 millones por menor evasión. Según las estimaciones del SII, la evasión anual de impuestos asociada al proceso de comercialización de esta industria llegaría a un 16,6%, lo que equivale a cerca de US$ 300 millones al año.