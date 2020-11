Pertuzé destaca mejor pie del país ante otro brote: “La construcción podrá seguir”

País

En su primera entrevista, la autoridad dice que la pandemia ha actuado como un “catalizador” para la economía digital.

Decidido a que continúen operando aquellos sectores productivos en que se tenga evidencia de la efectividad de los protocolos, aún cuando se dé pie atrás en el desconfinamiento ante un eventual escenario de rebrote, está el recientemente designado subsecretario de Economía, Julio Pertuzé.

El ingeniero -quien desde 2018 hasta el 2 de noviembre estuvo al mando de la unidad de Economía del Futuro- asumió el liderazgo en la coordinación de la reapertura de las actividades productivas del país.

“Hay tres prioridades que me ha dado el ministro que son sumamente claras”, dice en su primera entrevista como subsecretario.Ellas son avanzar en la reactivación económica de los distintos rubros que se han visto afectados por la pandemia, incentivar las inversiones tecnológicas en el país y fundar las bases para una economía más moderna.

- ¿Qué balance hace de la reapertura?

- La mayoría de las comunas del país están en paso 2 y superior. La cantidad de comunas en cuarentenas ha ido afortunadamente disminuyendo. Para efectos prácticos hemos ido avanzando en el aprendizaje. Recordemos que no hace muchos meses lo que se proponía era hibernación y nos hemos ido dando cuenta que tanto las empresas como las personas, si están siguiendo con rigurosidad los protocolos que emanan de la autoridad sanitaria, significa menor riesgo de contagio en el trabajo.

Verano sin rebrote

-¿Cómo tienen pensado el escenario ante un eventual rebrote?

-Tenemos el verano por delante y todas las actividades que son al aire libre son de menor riesgo de contagio, entonces esperamos que durante el verano no se produzca un rebrote.

- Pero vamos al invierno, al otoño…

-En una de esas, con la vacuna podemos tener noticias en marzo. Ahora, de cara a lo que pueda llegar a ser si no llega la vacuna, y nos enfrentamos al invierno, estamos infinitamente mejor preparados para poder enfrentar el virus. Sabemos cómo reaccionar. Los equipos de salud están mejor entrenados, sabemos cómo desplegar la red de manera eficiente. Y por otro lado, tenemos mas evidencia de cuáles son aquellos lugares que son más riesgosos.

En ese sentido, la construcción es un muy buen ejemplo. La construcción, mientras siga manteniendo los protocolos y la adhesión a ellos, va a poder seguir operando a pesar de que las comunas caigan en cuarentenas y es nuestro interés -ojalá- a través de la evidencia científica, poder lograr que otros sectores también puedan hacerlo.

- Ya se ve que la recuperación no es equitativa. ¿Hay pensado algo más para la mujer?

- La recuperación del empleo pasa por el Ministerio del Trabajo, hay subsidios directos a trabajadores que estaban suspendidos y a la contratación. Celebro que esos planes vengan con un foco de género por cuanto se pondera de mejor forma tanto a las mujeres como aquella población joven para que puede ir incorporándose al trabajo.

En lo que respecta al Ministerio de Economía, hemos ido monitoreando los indicadores y afortunadamente el peak ya pasó. Lo que hemos visto es que sostenidamente se ha ido creando y recuperando empleo a medida que se establece que ciertas actividades son seguras, porque las empresas están siguiendo los protocolos.

Creemos que a futuro esto pueda entregarle mayor certeza a las empresas y, en caso de tener que retroceder en algunos de los planes del paso a paso, poder también hacer el caso: bueno, ¿cuántas infecciones son atribuibles a esos lugares de trabajos? Porque lo que estamos viendo ahora, es que muchas veces pueden haber trabajadores que pueden estar mejor trabajando que, a lo mejor, compartiendo en actividades sociales, eso puede generar mayor foco de contagio.

Hacia una economía digital

Uno de los aspectos que destaca Pertuzé es que la pandemia ha actuado como un "catalizador" para la economía digital. En ese contexto, tiene definido lograr en 2021 que 250 mil PYME se digitalicen. Actualmente, según sus cálculos, van en 163 mil.

"Creemos que eso puede ser transformador de cara a lo que puede ser la economía del futuro. Y ese me encantaría que fuera el legado y el sello del tiempo que esté en esta subsecretaria", comenta.

En otra arista que trabaja es en incentivar el aterrizaje de proyectos de inversión tecnológicos, ya que los pondera como el "sustrato" sobre el cual crece la economía digital. "Hay distintas empresas privadas que han manifestado su intención de abrir-no me puedo referir a ellas- operaciones en Chile. Nosotros estamos trabajando para que eso pueda concretarse lo antes posible", adelanta.

Otro eje es el frente legislativo en donde está empeñado en que avance el proyecto de Ley de Firma Electrónica Avanzado junto a la iniciativa que perfecciona el RES que protamente se ingresará al Congreso, que busca ampliar los trámites digitales.

"A los notarios no les gustan los proyectos de digitalización, por supuesto, porque significan que pierden privilegios (...)Nosotros lo que queremos es que existan alternativas digitales, para empresas que nacen digitales", señala.

En este marco, estima que con la Ley de Firma Electrónica se producirá un ahorro entre US$ 51,6 millones y US$ 58,6 millones anuales. Es decir, "los costos de los trámites notariales de mesón para las personas podrían llegar a ser un 5% del precio que actualmente pagan".