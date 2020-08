Punta Arenas resiente el retroceso: hoy vuelven a entrar en cuarentena

País

Para las autoridades locales la decisión golpea a la economía de la zona, la cual se ha mantenido con constantes balances negativos respecto de 2019. Desde la Seremi de Economía, el Senado y el Gobierno Regional ya se está trabajando en medidas para los emprendedores y el área del turismo, la cual se ha visto muy afectada.

Hace menos de un mes la comuna de Punta Arenas se encontraba en una etapa de preparación, ad portas de avanzar hacia el Paso 4 de apertura inicial. Sin embargo, con 379 casos activos, en menos de tres semanas retrocedieron nuevamente al confinamiento.

La seremi de Economía de la XII Región, Natalia Easton, atribuye el retroceso principalmente a que la comunidad no se ha tomado con la responsabilidad necesaria la situación y se han relajado respecto de algunas medidas.

"La única forma de frenar esto es dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios en los lugares de trabajo, pero las personas siguen viviendo después de su vida laboral y, tal como lo ha dicho la Seremi de Salud, se ve que muchas veces fuera del lugar de trabajo no se mantiene el cumplimiento de las medidas sanitarias", afirma.

El senador Carlos Bianchi de la región (independiente) advierte una falta de fiscalización y desconexión de la autoridad local: "El control en el aeropuerto ha sido desastroso y aquí existe una responsabilidad de la autoridad competente en la materia de salud, una seremi que efectivamente no tiene comunicación con la comunidad y no ha ejecutado lo propio con la autoridad regional".

De hecho, agrega que al intendente "ni siquiera se le informó que se había decretado una cuarentena, cuando estamos en una situación como esa, claramente hay una mala fiscalización, un trabajo mal realizado".

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, asegura que más que mirar la cuarentena como un retroceso, hay que ser conscientes de que la medida "es sinónimo de cesantía, es un golpe muy fuerte para los pequeños emprendedores que habían podido reabrir y es por esto por lo que esperamos que esta cuarentena sea lo más corta posible".

La economía local, en el marco de la crisis sanitaria, ha visto importantes retrocesos, sobre todo en el área del turismo, la cual representa, solo en la Región de Magallanes, el 10% del PIB. Según la Encuesta de Nacional de Alojamiento Turístico la actividad ha disminuido en un 37,1% durante estos seis meses. Por otro lado, las exportaciones han experimentado una baja del 5,6% y el Índice de Venta de los Supermercados un 15,1%.

Easton asegura que el único sector que muestra cifras positivas es la pesca artesanal vinculada al producto erizo, la cual cerró julio con un 25% de aumento respecto del año anterior.

Para la senadora de la región Carolina Goic (DC) hay que poner énfasis en que el turismo es una de las actividades más relevantes de la zona y, por eso, se "tiene que pensar en que esto va a impactar toda la temporada, una temporada que no vamos a tener. Hay que pensar ¿cómo tienes planes en un período más largo? Y además cómo se articulan esos planes: puede ser con capacitación, con introducir tecnología y eso requiere la capacidad de poner más factores regionales que sean dialogados desde el territorio con los actores y no de manera uniforme desde una mirada nacional", dice.

Marco de acción

Debido a la situación económica de Punta Arenas, la Seremi centrará su plan en tres líneas de acción: acompañamiento a sectores productivos en la implementación de medidas sanitarias; mantención del capital de trabajo mediante subsidios de Corfo y Sercotec junto con programas de reactivación económica; y actividades para fomentar el turismo local.

Para Bianchi la situación es desastrosa, ya que hay empresas -sostiene- que "están condenadas a la muerte económica".

Por ello, el senador afirma que junto con agrupaciones de pequeñas y medianas empresas lograron convencer al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que haga una mesa regional, que involucra a la cartera de Economía, "para que se busque un mecanismo de salvataje que permita la resurrección de las áreas económicas en la región".

Por otro lado, el Gobierno Regional destinó $ 3.300 millones de pesos del Fondo de Desarrollo de Magallanes para ir en ayuda de las PYME y aún están en espera de que la Dirección de Presupuestos lo libere para hacerlo efectivo.

¿En qué consiste el plan Paso a Paso?

Paso 1 Cuarentena: se reduce al mínimo la movilidad personal, rige el Toque de Queda, personas que trabajan en servicios esenciales pueden salir a trabajar y las demás personas pueden acceder a permisos individuales para actividades de carácter esencial, cuarentena obligatoria para mayores de 75 años, El comercio y los servicios no esenciales no están abiertos a público.



Paso 2 Transición: disminuye el grado de confinamiento y se mantiene la distancia física. Se permite el desplazamiento de lunes a viernes salvo en el horario de Toque de Queda, las reuniones sociales se limitan a un máximo de 10 personas, mayores de 75 años continúan con cuarentena obligatoria. El comercio no esencial presenta una leve apertura y solo puede ser atendido por personas que provengan de comunas en Transición.



Paso 3 Preparación: se levanta cuarentena para la población general, exceptuando grupos de riesgo, y se les permite desplazamiento excepto en horario del Toque de Queda. Se permiten actividades sociales con máximo de 50 personas.



Paso 4 Apertura Inicial: se retoman actividades de menor riesgo de contagio minimizando las aglomeraciones, se permite el desplazamiento exceptuando el Toque de Queda y este dura hasta que la autoridad lo determine, mayores de 75 pueden salir una vez al día máximo una hora. Se abren al público restaurantes, cines y lugares análogos con un máximo del 25% de su capacidad.



Paso 5 Apertura Avanzada: se aumenta el rango de personas de las actividades permitidas en la etapa 4, se permite traslado a segunda vivienda y mayores de 75 años tienen libre movilidad. Cines y lugares análogos pueden funcionar con el 75% de su capacidad. Discotecas, pubs y gimnasios abren al 50% de su capacidad.