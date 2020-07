Blumel sobre crisis de Chile Vamos: "Fallamos tanto en las convicciones como en la coordinación"

Política

El ministro del Interior confirmó que el gobierno presentará la propuesta para mayor apoyo a la clase media antes de la votación sobre el retiro del 10% en la Cámara de Diputados, que se llevará a cabo el martes y miércoles.

Tras la aprobación el miércoles pasado de la idea de legislar el proyecto de ley que autoriza el retiro del 10% de los fondos de la APF con votos de diputados de Chile Vamos, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recibió gran parte de las críticas por el resultado. Si bien, tiene una visión crítica del actuar de su colación durante la semana, también tiene esperanza sobre el trabajo que se puede realizar hacia el futuro al interior del comnglomerado.

"No fuimos todos los que debíamos ser, y por lo tanto, creo que nos pegamos un costalazo fuerte en la semana como coalición", dijo el secretario de Estado en Mesa Central de Canal 13 sobre el proyecto de ley que busca autorizar a las personas a retirar el 10% de sus fondos de las AFP, el debate que evidenció las tensiones en el conglomerado y que se tomó la agenda en medio de la pandemia.

Blumel afirmó que desde el oficialismo "fallamos tanto en las convicciones como en la coordinación", agregando que "lo que pasó esta semana tiene que ser un hito, tiene que ser un punto de inflexión en la coalición".

Para el ministro, "lo que tiene que hacer un gobierno es hacer lo correcto, tiene que actuar sobre la base de convicciones haciendo lo correcto, aunque eso tenga un costo político", y agrega que "la pregunta que tenemos que hacernos es qué pasó y cómo trabajamos para recuperar esa mayoría relativa al menos, que son los 71 diputados de Chile Vamos".

Sin embargo, Blumel destaca que "el costalazo no es solo para la coalición" y que si bien fue una "mala semana" para el oficialismo, critica que "permitimos -en parte por nuestros votos- que avanzara una propuesta que no solo es mala desde el punto de vista de lo que busca solucionar, le dice a las personas 'saque su ahorro previsional a costa de menores pensiones para solucionar un problema transitorio teniendo otra alternativa en frente'".

"La calidad de las políticas públicas esta semana se vio severamente deteriorada", lamenta, y asegura que "el proyecto que se aprobó es incompatible con la idea de que suban las pensiones".

La autoridad destaca que el gobierno planteó una alternativa, que propone un préstamo estatal, solidario, a tasa cero y con transferencias directas para apoyar a las personas, por lo que dice que "habiendo una buena alternativa, habiendo un cuestionamiento transversal de los técnicos de todos los sectores, lo que pasó es muy preocupante no solo para la coalición, donde hemos asumido una responsabilidad, sino también para el buen desarrollo de las políticas públicas en Chile".

"Esta es una política pública que le va a dar más al que tiene más, le va a dar menos al que tiene menos y al que es responsable, es decir al que no retira, no le va a dar nada", lamenta y agrega que la aprobación en general del proyecto de ley "es una suerte de crisis más bien de convicciones, porque prácticamente la gran mayoría de la Cámara de Diputados sabía que estaba aprobando una propuesta que no tenía sustento técnico, que iba a afectar las pensiones y que no resuelve de buena manera el problema puntual que sí es atendible, de la caída de los ingresos de la clase media".

De cara al debate que se retomará esta semana, el secretario de Estado planteó que la estrategia será "clarificar las bondades que tiene la propuesta del gobierno para apoyar a la clase media", que incluye elementos como los préstamos estatales solidarios, subsidios de arriendos, postergación de dividendos hipotecarios, entre otros. Esto, indicó, se presentará antes de la votación del miércoles en la Sala de la Cámara.

Además, Blumel hizo un llamado de atención a la oposición, a la centro izquierda, y dijo que "también tienen que hacer una reflexión sobre este populismo que se ha venido instalando". "Esto es muy popular, por lo tanto es muy difícil votar en contra, y eso es una realidad. El efecto de las redes sociales, el deterioro de la deliberación, cuesta mucho poner los argumentos sobre la mesa porque la inmediatez y la falta de reflexión en el debate, en el razonamiento político, está generando un problema", plantea.

"En el caso de la oposición, lo más probable es que también hubo un ánimo de causarle un daño al sistema previsional", dice el ministro, y agrega que "lo que hay que hacer con el sistema previsional es reformarlo".