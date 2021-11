Cámara aprueba acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera

Política

Más de 14 horas expuso la acusación a través del diputado Jaime Naranjo (PS) y cinco el abogado defensor, Jorge Gálvez.

Después de casi 24 horas de debate y tras una jornada en que el diputado socialista Jaime Naranjo expuso durante más de 14 horas seguidas para asegurar los votos para la aprobación de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, los esfuerzos de la oposición dieron fruto y logró luz verde para iniciar el proceso de destitución del mandatario, que ahora deberá pasar al Senado.

Tal como se esperaba, el diputado independiente Pepe Auth hizo una intervención instando a la oposición a que "no abramos una compuerta que será muy difícil de cerrar para los presidentes que vienen" y tras su intervención, que fue la última antes de votar, sacó aplausos del oficialismo, pero no logró cambiar la opinión de los diputados de su sector.

La oposición perdió la acusación por 78 a favor, 67 en contra y tres abstenciones, con lo que se alcanzó el quorum justo para que siga avanzando.

Por primera vez en la historia de Chile, un Presidente de la República es acusado constitucionalmente dos veces y en el mismo período administrativo, lo que la oposición ha destacado en múltiples ocasiones desde que esta mañana se aprobara el libelo.

El diputado Giorgio Jackson (RD), quien terminó a medianoche de anoche su cuarentena preventiva, señaló que el Senado tiene que evaluar la pertinencia de la acusación, "nosotros acá aprobamos y hemos cumplido", pese a los esfuerzos del Ejecutivo para evitarlo, recalcó. Y añadió que con esta aprobación se ha dado una señal importante en materia de transgresión de límites.

Además explicó que si bien el presidente Sebastián Piñera no puede salir del país mientras la acusación esté en trámite, la Constitución no le impide seguir ejerciendo sus funciones.

El diputado de la UDI Ramón Barros, llamó a la tranquilidad del país, porque –según dijo- todos saben que la acusación no va a prosperar en el Senado porque allí no tiene los votos que se requieren.

"Estos gustitos de la izquierda radical en el Congreso no son una cosa teórica, porque afectan el día a día de la gente", advirtió el secretario general de RN, diputado Diego Schalper.

"Destruir la democracia"

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, aseveró estar triste por haber visto "un show político" y señaló que espera que en el Senado "impere la sensatez" y destacó que hubiera diputados de oposición que no la respaldaron.

Ossa aseveró que lo que espera es "no tener una oposición que lo único que busca es destruir a un gobierno, aun cuando eso signifique destruir la democracia" y aunque aseguró que el Ejecutivo "siempre hacemos autocrítica" no la hizo tras la votación de la acusación, pese a que se lo instó a hacerla. Por otra parte, el gobierno no explicó la decisión de no deducir la cuestión previa, a pesar de que de haberlo hecho, era muy probable que se aprobara ya que a esa hora la oposición no tenía los votos para rechazarla.

Por su parte, el vocero de Gobierno evidentemente molesto, Jaime Bellolio, acusó que Naranjo no hizo más que repetir las "mismas falsedades" que se plantearon en la Comisión Revisora, e insistió en que esta fue una "acusación electoral".

Bellolio fue categórico en que "el problema es que se daña la democracia de manera irreparable, se abre una puerta, diciendo que los presidentes pueden no durar cuatro años, porque hay algunos que por pequeñeces (...) no votan por su convicción, sino por su supuesta conveniencia". Y concluyó asegurando que "vamos a seguir gobernando" y manifestó que tiene la convicción de que el Senado de que "en el Senado lo que va a primar no es solamente la cordura, sino que va a primar la justicia, los argumentos".

Ahora la oposición deberá designar uan comisión de tres diputados que deberán defender la acusación ante el Senado.