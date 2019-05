Diputado Raúl Soto (DC): “Estoy profundamente dolido, porque fue una decisión injusta y antidemocrática”

Política

El parlamentario plantea que una eventual renuncia “es una decisión que quiero tomar con mucha calma y en forma colectiva”.

Está dolido. Pero también agradecido con las bases de la Democracia Cristiana y con las restantes bancadas de la oposición, que le han brindado su respaldo desde que el jefe de los diputados falangistas, Gabriel Ascencio, le dijo que lo sacaría de la presidencia de la Comisión de Trabajo por rechazar la idea de legislar la reforma de pensiones. Raúl Soto también adelanta que comunicó al partido que no se sumará a la Comisión de Economía como se esperaba.

-¿Con qué sensación se queda tras la definición de su partido de retirarlo de la Comisión de Trabajo?

-Estoy profundamente dolido, porque fue una decisión injusta y antidemocrática. En definitiva, estoy siendo censurado por haber tenido una posición política distinta al interior del partido, totalmente legítima, respecto del proyecto de reforma previsional. Es un error por el mal precedente que se está gestando y porque es un hecho histórico, ya que nunca antes en la Cámara había ocurrido que se removiera a un presidente de una comisión. Así, se abre una ventana a la arbitrariedad que va a ser muy difícil de cerrar.

-¿Qué precedente se genera?

-Un precedente nefasto. Lo que está ocurriendo al interior de la DC, bajo la conducción pactada entre el presidente, Fuad Chahin, y el jefe de bancada, Gabriel Ascencio, es que buscan llevar al partido a la construcción de un regimiento, que es justamente lo que criticaban. Ha habido un intervencionismo que está rayando en lo antiético de parte del presidente del partido, en orden a querer dirigir los destinos de la bancada.

-¿En qué situación queda ahora?

-A nivel de bancada estoy en una situación compleja -hay 10 diputados que manifestaron una postura abierta y cuatro que manifestamos la posición contraria-, hay una división interna importante, que lejos de haber contribuido a solucionar, el presidente de la DC y el jefe de bancada han agravado al confirmar esta amenaza que me habían hecho.

-¿Y dentro del partido?

-En esta posición particular me he sentido tremendamente respaldado por las bases del partido a lo largo de todo el país, en que hay una gran masa crítica que no se está sintiendo representada por cómo la dirigencia de la DC o cómo los parlamentarios estamos actuando. Se está censurando una posición política que en la bancada puede ser minoritaria, pero tengo la plena certeza que a nivel de base es absolutamente mayoritaria. Hay una tozudez ahí de no querer escuchar a las bases y no querer que las diferencias políticas se expresen y no son administradas como corresponde. Lo que hacen es construir una verdadera olla a presión que, en algún momento, va a explotar.

-Usted se había declarado en reflexión por un episodio anterior. ¿Ahora, ha pensado en renunciar?

-No, justamente por lo que le señalaba. La sensación era que podía tomar una decisión apresurada en esa dirección, pero no lo he querido hacer, porque de alguna forma me siento responsable de lo que la mayoría de la militancia y la ciudadanía, que nos ha respaldado en esta posición, siente: que la estamos representando y visibilizando su opinión. Es una decisión que quiero tomar con mucha calma y en forma colectiva, conversando con mucha gente.

-¿Desde fuera de la Comisión de Trabajo qué espera del debate?

-No, voy a estar más presente que nunca en el debate, voy a seguir participando en la Comisión de Trabajo en forma mucho más activa que hasta ahora. Me pueden quitar la presidencia, pero no me pueden negar el derecho a participar en el debate como diputado. Y vamos a estar muy pendientes, porque el acuerdo que logró la DC con el gobierno para aprobar en la Sala es muy frágil, de un alcance muy limitado y bastante poco concreto. Y me preocupa que con mi salida de la presidencia se esté generando el efecto político de que se le esté despejando el camino al gobierno para la base de esta reforma previsional, sin los cambios sustantivos que hemos estado pidiendo.

-¿Ese es el rol que irá a cumplir a la comisión Gabriel Silber?

-Creo que eso es lo que va a pretender resguardar. Un proyecto que también desde el punto de vista técnico es bastante limitado y no está al nivel de lo que uno esperaría que esta reforma debiera tener. Y no contribuye a solucionar el problema de fondo que son las bajas pensiones.