Diputados PC Guillermo Teillier y Daniel Núñez ven trastabillar su aspiración de llegar al Senado, tras rechazo de sus candidaturas

Política

Los afectados responsabilizan al Servel de lo sucedido, mientras este no se ha pronunciado formalmente sobre lo ocurrido.

Más de 200 candidaturas al Congreso rechazó el Servicio Electoral (Servel), desatando la preocupación de la clase política, pero también las recriminaciones en contra del organismo al que responsabilizan de lo sucedido, debido a que no habría corregido algunas situaciones que se había comprometido a reparar y que aparentemente habrían contribuido a aumentar los rechazos en todos los sectores, según explican algunos de los afectados, y que se suman a la de dos candidaturas presidenciales.

Este es el caso del diputado Jaime Mulet (FRVS), quien explicó que los encargados electorales del pacto Apruebo Dignidad, por ejemplo, conversaron con funcionarios del Servel al día siguiente de la inscripción, ocasión en que el organismo se habría comprometido a "corregir un error técnico", que dice relación con el hecho de que el sistema no permitía declarar las candidaturas, de los aspirantes al Congreso, cuyos partidos políticos que no están inscritos en determinadas regiones del país.

Según Mulet, "el Servel, funcionarios y directivos, se comprometió a corregir eso, de manera que no habría ninguna dificultad (...). Y creo que el Servel no cumplió el compromiso que habían asumido algunos funcionarios", argumentó el diputado, que también resultó afectado, asegurando que "el problema no es nuestro".

Mulet es uno de los muchos parlamentarios del pacto Apruebo Dignidad cuyas candidaturas fueron rechazadas, ya que otros legisladores que van a la reelección o buscan pasar al Senado se vieron afectados por la situación, como es el caso de los diputados Catalina Pérez (RD) el PC Amaro Labra, junto con un sinnúmero de nuevos aspirantes. Otra candidatura rechaza fue la del presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, que busca saltar al Senado en la Región Metropolitana y en la misma condición se encuentra el diputado Daniel Núñez en la Región de Coquimbo.

En el Nuevo Pacto Social (exConcertación) algunos de los afectados fue el diputado Pablo Vidal (Indep.), junto con el representante del PPD Ricardo Celis; en Chile Podemos Más, el diputado Frank Sauerbaum (RN).

En cualquier caso los más perjudicados por lo sucedido son el Partido Republicano y el Pacto Apruebo Dignidad, además de algunos partidos más nuevos.