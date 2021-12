Ignacio Briones revela que votó nulo y dice que “es momento de preguntarnos por el camino propio”

Política

Excandidato presidencial de Evopoli dijo a La Tercera que “así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast". El senador electo de su partido, Luciano Cruz-Coke, criticó sus dichos.

El excandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, reveló en entrevista con La Tercera que no votó por José Antonio Kast. En su opinión, el republicano representaba un retroceso en la construcción de la centroderecha moderna a la que Briones quiere llegar. En este caso, insiste en que es hora de avanzar hacia ese proyecto y que se jugará porque su partido retome esa senda.

"Y así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast. Y no tengo ningún problema en decirlo de frente. No lo apoyé porque me parece que lo que él representa es una involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro, en este nuevo ciclo político en el que estamos, en esta nueva transición que recién empieza".

Estas declaraciones generaron una reacción en el senador electo por la Región Metropolitana, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien a través de su cuenta de Twitter criticó a Briones: "Lamento discrepar de Ignacio Briones desconociendo acuerdo que Consejo General Evópoli aprobó por 80% y que totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir. Apoyo a José Antonio Kast y rechazo a formar parte eventual gobierno fue discutido largamente y votado a favor".

Agregó que "(el) derecho a anular voto es privativo y personal. Sin embargo, establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca pareciera forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida".

Escenario económico complejo

Por otra parte, durante una entrevista en T13, Briones se refirió al futuro político y económico del país, después de las elecciones. "Hoy, Gabriel Boric debe saber que se va a enfrentar a un escenario económico complejo", advirtió.

Briones explicó que parte de esta complejidad tiene que ver con "la incertidumbre". En este sentido, afirmó que todo aquello que pueda hacer el presidente electo para frenar esta situación será positivo, "para que el crecimiento del país no se resienta".

Asimismo, responsabilizó al partido Frente Amplio por "incentivar medidas anticonstitucionales, como lo es el tema de los retiros que, además de incrementar la incertidumbre, impactó en el mercado de capitales como estamos viendo hoy, por menos acceso a los créditos hipotecarios, menos créditos a las empresas... Todo eso tiene efecto en la economía real".