Las intensas gestiones del gobierno con el oficialismo y la oposición para postergar el plebiscito

Política

Hay “piso” para cambiar la fecha, dada la situación sanitaria producida por la epidemia del coronavirus, pero la discusión está enredado en torno a si se suspenden todos los procesos electorales o solo el de la Constitución. Entre hoy y mañana podría haber una resolución.

Aunque desde el lunes los dirigentes de todos los partidos se han mostrado disponibles para postergar el plebiscito, nada se ha concretado aún. Sin embargo, este martes, el gobierno, que había hecho lo posible por mantenerse en un discreto segundo plano en esta materia, decidió dar un paso al frente y se reunió con los dirigentes de Chile Vamos para abordar el tema. Sobre todo, porque en la medida que avanza el Covid-19 es más seguro que a fines de abril no estarán las condiciones para realizar la consulta y es indispensable ofrecerle a la ciudadanía un plan B.

A la salida de la reunión con el presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Gonzalo Blumel, la timonel de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, señaló que el plebiscito se debe hacer, pero de forma que haya una alta participación, lo que en condiciones de cuarentena, por ejemplo, no se puede asegurar.

Y aunque señaló que es necesario alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para asegurar un cambio de fecha, reconociendo de paso que se está armando un piso para ello, la timonel de la UDI se resistió a dar a conocer las propuestas que maneja el oficialismo, porque así sería –dijo- más difícil llegar a acuerdo. Sin embargo, insistió en que la decisión para postergar la consulta "se debe tomar ya".

No obstante, Van Rysselberghe rechazó la posibilidad de hacer el plebiscito en conjunto con las elecciones municipales, algo en lo que todos en su sector al menos coinciden –indicó-, porque las temáticas son muy diferentes. Y si bien hay consenso en todos los sectores en que hay que postergar el plebiscito, no lo hay –admitió- en el mecanismo.

La molestia DC

Mientras tanto, aunque no ha habido aún ninguna reunión entre el gobierno y la oposición o entre los partidos que suscribieron el acuerdo el 15 de noviembre, los celulares no dejan de sonar. Los dirigentes del oficialismo se han contactado con sus pares de oposición para intentan allanar el camino no sólo para concretar la cita, sino también para tener una idea acerca de por dónde podría surgir el acuerdo.

De algunas de estas conversaciones surgió la idea planteada desde el oficialismo de postergar no solo el plebiscito, sino todas las elecciones de este año, lo que contempla también la de gobernadores. No son pocos los que desde Chile Vamos han promovido con bastante entusiasmo cambiar la fecha de ese proceso electoral sin éxito, pero ahora perciben que pueden estar dadas las condiciones. Pero en la oposición, especialmente en la DC, no parece haber espacio para esa iniciativa.

Aunque no sólo los dirigentes de Chile Vamos han estado sondeando a sus pares de la oposición, luego que este martes en la mañana el timonel de RN, Mario Desbordes, emplazara a todos a una reunión para sellar un acuerdo en torno a postergar el plebiscito; los ministros políticos también están dados a esa tarea. Uno de ellos es el titular de la Segpres, Felipe Ward, quien se ha contactado con líderes de la oposición para sondear algún acuerdo, sin mucho avance. Ello pese a que unos y otros están conscientes de que los plazos se acortan de manera inexorable y que es necesario tomar decisiones urgentemente.

Ya lo decía Desbordes, la franja para el plebiscito se debería comenzar a transmitir la próxima semana y no tiene sentido hacerlo si, finalmente, no se podrá realizar el referendo el 26 de abril, cuando según las autoridades de salud la epidemia alcanzará en Chile su punto más alto.

De las múltiples conversaciones que se están produciendo, podría resultar una reunión este miércoles o jueves, comentan en la oposición, donde tienen clara la premura en las definiciones que se deben tomar. Sin embargo, a algunos dirigentes les incomoda que se esté hablando de cambiar la fecha del plebiscito a través de una reforma constitucional y un acuerdo amplio.

Aunque ambos procesos van amarrados, ya que según han explicado algunos parlamentarios el cambio de fecha se debe hacer a través de una reforma constitucional, porque a través de este tipo de ley se aprobó la realización del plebiscito y el acuerdo amplio y transversal es necesario para aprobar una ley de tan alto quórum.