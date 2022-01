Luis Sánchez (Partido Republicano): “Hay que incentivar la postergación voluntaria de la edad de jubilación”

Política

El diputado electo sostiene, además, que tiene “reparos” sobre el funcionamiento de la Convención y rechaza la idea de acusar constitucionalmente a los consejeros del Banco Central.

Es uno de los militantes que acompañó a José Antonio Kast en la fundación del Partido Republicano (Part. Rep.) y siempre ha sentido vocación por el servicio público, a eso se debe esencialmente que Luis Sánchez Ossa (33), haya postulado a la Cámara de Diputados, resultando electo por el distrito 7 (Concón, Isla de Pascua, Juan Fernández, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo).

Para este joven diputado no son extraños los recovecos de la labor legislativa, pues recién titulado trabajó en la Segpres, en el Congreso; luego pasó por la Seremi de Transportes en Valparaíso y últimamente por la Seremi de Obras Públicas en Santiago.

-¿Por qué postuló a la Cámara?

-He tenido una vocación marcada por el tema político y el servicio público desde que estaba en la universidad, muy vinculado con las organizaciones de la sociedad civil, con el trabajo voluntario y eso fue decantando en una vocación político partidista. Me interesa mucho el tema de las políticas públicas, el tema legislativo y, hoy día, el tema constitucional también.

-¿Cómo advierte que ha funcionado la Convención?

-Tengo muchos reparos respecto de cómo ha funcionado la Convención. Lamentablemente, la mayoría de sus miembros sufre de un extremismo bastante fuerte ideológico; tienen agendas preconcebidas lo que ha dificultado el debate y la participación ciudadana. Ha habido poca seriedad y me cuesta ver cómo esta forma de discusión pueda llevarnos, finalmente, a un buen resultado. Me encantaría que llevara a un buen resultado, pero la verdad lo veo difícil.

-¿Hasta ahora, estaría más inclinado a rechazar en el plebiscito de salida?

-Estoy esperando a ver cómo avanzan las cosas. En este minuto estoy más concentrado en contribuir a levantar un proyecto como el que hicimos previo al plebiscito, que se llamó "Charlas Constitucionales", para explicar a los chilenos en lenguaje sencillo lo que está pasando dentro de la Convención, para que voten informados en el plebiscito de salida. Quizás, el mejor camino es que no se apruebe la nueva Constitución y que sigamos la discusión, sin restricciones de tiempo; en una discusión más amplia donde se involucre el Congreso, el próximo gobierno y se construya una nueva Constitución que, de verdad, le permita a Chile seguir desarrollándose, creciendo, que haya justicia y haya libertad.

-Cuando habla de estas agendas ideológicas que se habrían impuesto en el debate constitucional, ¿hace una crítica transversal a todos los sectores?

-No. Creo que esto ha estado muy concentrado en la izquierda y en la izquierda más extrema que tienen un control bastante preponderante dentro de la Convención.

-Uno de los temas que ha generado bastante debate es la autonomía del Banco Central, ¿qué piensa al respecto?

-Creo que la autonomía del Banco Central es fundamental. Estamos teniendo un problema de inflación bastante serio y tenemos que ver cómo contribuimos a que las instituciones, las leyes, faciliten ir normalizando la situación, estabilizando la inflación y no agravándola, lo que podría generar algo como limitar la autonomía del Banco Central.

-En ese sentido, ¿su mirada de BC autónomo es tal como existe ahora o se abriría a la propuesta de Fernando Atria de que los consejeros sean acusados constitucionalmente?

-Sería gravísimo que se implemente algo como lo que propone Fernando Atria, de acusar constitucionalmente a los consejeros, porque eso en los hechos es eliminar la autonomía del Banco Central. Qué autonomía puede haber si el Congreso puede acusar constitucionalmente a los consejeros del Banco Central.

-¿De qué manera cree que el trabajo de la Convención ha influido en el proceso económico del país?

-Este proceso constitucional, sin duda, introduce incertidumbre, porque produce incertezas en la economía respecto de cómo va a terminar decantando el orden público económico, las instituciones de nuestro país a futuro, la independencia de los tribunales de justicia, la separación de poderes entre los distintos órganos del Estado, cuál va a ser el futuro de instituciones como el Banco Central. El tema es si la incertidumbre a la que nos estamos exponiendo nos va conducir a algo positivo, eso sería lo ideal. Pero si seguimos avanzando en esta línea de una CC más anclada en ideologías que en una discusión seria de cara a la ciudadanía, al final, esto va a ser pura pérdida.

"Deberíamos hablar de disminuir impuestos"

-¿Qué debería hacer, entonces, el próximo gobierno para mantener y atraer inversión?

-Lo primero que tendría que hacer es generar certidumbres mínimas respecto de cómo va a funcionar el país hacia el futuro. Me gustaría que el presidente electo actúe conforme a lo que ha dicho, que no se van a comprometer gastos públicos que no estén financiados; y ahí, quisiera también, que se desdiga sobre tener una senda progresiva de impuestos; cuando estamos en un momento en que deberíamos hablar de disminuir impuestos, en vez de como seguimos aumentando otros impuestos, cargándole más la mano a la clase media chilena.

-Entonces, ¿estaría en contra de la reforma tributaria?

-No soy de los que se opone a las cosas antes de leerlas, me gustaría primero tener en frente la propuesta de reforma tributaria de Gabriel Boric y su equipo. Por lo que él ha dicho, supongo que va a ser una reforma tributaria dirigida a aumentar impuestos y no a reducirlos para alivianarle la carga a la clase media, y si la cosa van en esa dirección, obviamente, voy a estar en contra.

-Boric asumió el compromiso de la responsabilidad fiscal, ¿no confía en eso?

-Sí, se ha comprometido a ello y yo estoy esperando que cumpla su palabra y se lo vamos a cobrar. Yo voy a estar ahí para recordarle día a día que ese fue su compromiso y si se aparta de eso, obviamente, se lo vamos a hacer ver a la ciudadanía.

-A su juicio, ¿con la PGU sería suficiente o es necesaria una reforma de pensiones?

-Es muy importante que abordemos el tema de las pensiones, tiene que haber un fortalecimiento de lo que ha sido hasta ahora el Pilar Solidario, que es lo que vendría a reemplazar la Pensión Garantizada Universal, pero me preocupa mucho este concepto de universalidad. Hay que destinar los recursos a las personas que más lo necesitan, eso es la focalización. Y eso pasa porque tengamos un buen sistema, que deberá ser discutido en el Congreso, dirigido a mejorar las pensiones de la clase media, de la gran mayoría de los adultos del país que no logran llegar a fin de mes. Y también va a ser muy importante el debate acerca de cómo se incentiva la postergación voluntaria de la jubilación. Hoy día tenemos una expectativa de vida mayor a la que existía hace 20 o 30 años y las políticas públicas tienen que ajustarse a eso. Es muy difícil pensar en un sistema donde podamos vivir 30 o 40 años con cargo a nuestros ahorros y hay que ser muy trasparente en eso.

-¿Habría que subir definitivamente la edad de jubilación?

-Esa es una discusión que tiene que darse en el Congreso de cara a la ciudadanía. Sé que es una discusión difícil, sé que a muchos les incomoda la idea, pero creo que las personas que hemos sido electas para estar en cargos de representación popular tenemos la responsabilidad de ser honestas con la gente.

-¿Está a favor de aumentar la edad de jubilación?

-Estoy a favor de tener esa discusión y que se aumente en lo que sea necesario y siendo responsable con la realidad de vida y también de muchos adultos mayores que, quizás, no puedan seguir trabajando porque sus circunstancias físicas no se lo permiten. Pero hay que incentivar la postergación voluntaria de la edad de jubilación para quienes sí puedan seguir trabajando.