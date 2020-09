Ministra Zaldívar sale al paso de idea que apunta a un segundo retiro de ahorros previsionales

Política

Sobre la reforma previsional, aseguró que se está conversando un mecanismo para ampliar la base de quienes cotizan para seguridad social.

“Cuando uno abre la puerta al retiro de fondos, por más excepcional que haya sido, la verdad es que después cerrarla genera una dificultad”. Esta fue la advertencia que realizó la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, un par de semanas antes que se aprobara la nueva ley que permite rescatar una parte de los ahorros previsionales.

Y tal cual. En la Cámara de Diputados ya ingresó una moción que establece un segundo rescate de hasta el 10% de los fondos de las AFP.

Zaldívar fue tajante en recalcar que la medida no mejora las pensiones y que habrá afiliados que no se verán beneficiados. “Tenemos personas que ya no tienen ninguna posibilidad de retirar más y eso es algo que hay que tener presente”, alertó ante una consulta en un punto de prensa que se generó ayer en el marco de la visita que hizo a una empresa para evidenciar en terreno la aplicación de las medidas de prevención sanitaria que se exigen en el retorno a las actividades presenciales de acuerdo al plan Paso a Paso Laboral impulsado por el Gobierno.

A juicio de la ministra, es contradictorio que todos los sectores políticos estén trabajando en mejorar las pensiones “y, al mismo tiempo, estemos usando esos recursos para otro fin”.

¿Modificar el IVA?

Las declaraciones de Zaldívar se dan en medio de la expectativa de ver si avanza o no el acuerdo político al que llamó hace unos dos meses el Presidente Sebastián Piñera para avanzar en la reforma previsional y que la semana pasada pareció aún más lejano tras la propuesta de parlamentarios de ChileVamos.

A diferencia de la oposición, el bloque planteó que el 6% de cotización adicional se destine a ahorro individual.

El presidente de la comisión de Trabajo del Senado -instancia donde se discute la reforma-, Juan Pablo Letelier (PS), reiteró que siguen esperando una respuesta del Ejecutivo a su propia propuesta.

Hace un par de semanas, además, surgieron distintas ideas que buscan mejorar las pensiones a partir del consumo, modificando el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

Al respecto, Zaldívar afirmó que la medida se está discutiendo entre parlamentarios de Gobierno y de oposición. “Estamos en una negociación que lo que busca es poder llegar a este anhelo que tenemos todos, que es tener una reforma previsional”, dijo y detalló que se quiere llegar a un mecanismo a través del cual se pueda tener a más personas contribuyendo a la seguridad social para que, de esa manera, puedan acceder a los beneficios.

Letelier criticó la iniciativa. “Los impuestos de consumo son regresivos. No nos parece que ese sea el camino, si quieren destinar algunos de los puntos del IVA actualmente existente, a la reforma de pensiones, y que los van a compensar con impuestos a los súper ricos y terminar con las exenciones tributarias, bueno, hablémoslo, pero eso requiere de una reforma constitucional”, aseguró.



Los temas en tablas que apuntan a otros grupo de afiliados