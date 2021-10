Provoste: “nuevo pacto tributario” para recaudar US$ 15 mil millones y pensión universal garantizada de $225 mil

Política

En el lanzamiento de su programa, la candidata se comprometió a instalar un “primer piso del nuevo sistema de seguridad social” en seis meses y reiteró sus planes en educación terminando con el CAE y pagar la "deuda histórica" de los profesores.

En el marco del lanzamiento de su programa definitivo de gobierno, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC) aterrizó medidas económicas claves que propone para financiar de manera permanente su propuesta, entre las cuales destaca "un nuevo pacto tributario destinado a recaudar 5 puntos del PIB adicionales, aproximadamente US$ 15 mil millones".

Asimismo, puntualizó que para efectos de abordar los efectos sociales de la crisis sanitaria se consideran "gastos transitorios por 4,6% del PIB". "Son cálculos serios para un programa financiado, pro crecimiento, desde el primer día, fiscalmente responsable y de vanguardia en los cambios", indicó la candidata.

A menos de un mes de la elección presidencial, entre los puntos centrales del programa destacan la propuesta de una pensión universal garantizada con un mínimo de $225 mil, así como el establecimiento de un seguro único de salud.

En materia previsional, la fórmula de Provoste señala que durante los seis primeros meses del periodo de gobierno se "instale el primer piso del nuevo sistema de seguridad social, con una pensión universal garantizada, con recursos públicos, de $225 mil, para para todas las personas mayores de 65 años, a excepción del 10% de mayores ingresos". Lo anterior incluye a "hombres y mujeres, hayan cotizado o no, tengan o no ahorros y reciban o no una pensión autofinanciada".

Provoste completó sus lineamientos programáticos en el ámbito económico asegurando su apoyo a las PYMES con acciones tendientes a asegurarles "apoyo financiero en condiciones razonables" y también en materias como la innovación.

Y en específico sobre el sector pesquero y el manejo de los recursos marinos del país, comprometió la creación de un Ministerio del Mar que posibilite el desarrollo de una "política integral para nuestros mares y para los cientos de miles de familias que viven en torno a sus actividades".

Asimismo, los lineamientos centrales en materia de salud del programa de la candidata de Nuevo Pacto Social apuntan al establecimiento de "un nuevo sistema de salud universal", objetivo de largo plazo que comenzará con la implementación de un "seguro único de salud que garantice el acceso igualitario a servicios de salud integrales e inclusivos, adecuados, oportunos, de calidad". Y entre las medidas más inmediatas, asegura que las prioridades serán atender las prestaciones de salud no Covid que se vieron retrasadas debido a la pandemia, así como la reducción de las listas de espera y un plan para duplicará la capacidad de atenciones en salud mental.

En educación, y tal como lo había manifestado desde el inicio de su campaña, Provoste reiteró que una de sus prioridades será el "pago de la deuda histórica a los profesores", como también el fin del sistema de Crédito con Garantía Estatal, además de la adopción de políticas para "perfeccionar la gratuidad". Asimismo, el programa de la actual senadora DC indica que se revisarán los tiempos de implementación para la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pendientes con el objetivo de hacerlo bien un proceso que, a su juicio, el actual gobierno "ha destruido".

En el ámbito del medio ambiente, el programa plantea medidas concretas como un programa de autonomía energética con la instalación de paneles solares en los techos en 400 mil, además de políticas generales como la implementación de una "estrategia nacional de gestión sostenible de basura y desechos", y la modernización de la institucionalidad medioambiental.

Los ejes del programa

En un evento realizado en el Centro Cultural Espacio Matta, en la comuna de La Granja, Provoste explicó que estos cambios forman parte de su estrategia global que busca conciliar la necesidad de hacer frente a la urgencia de la reconstrucción post pandemia", con el cumplimiento de lo que denominó como un "compromiso claro y decidido con las transformaciones profundas que Chile demanda y necesita, de cambios en el modelo de desarrollo para volver a tener crecimiento económico, de mayor justicia, de derechos garantizados, de más y mejores empleos".

Complementó los ejes de su programa señalando que entre sus prioridades de largo plazo están generar las condiciones para lograr "una relación más horizontal del poder, de una economía en armonía con las comunidades y el medio ambiente, una democracia social sustentable, transformaciones con sentido y orientadas a mejorar la vida de las personas, en paz y en tranquilidad".

Uno de los capítulos principales del programa está dedicado a la relación del Estado con los pueblos originarios. Es así que en relación a los actuales conflictos en este ámbito fija como prioridad "iniciar un camino de paz" que se encamine a lograr soluciones, para lo cual se compromete a desarrollar, a partir del primer día de gobierno, "un proceso especial de diálogo y participación indígena plurinacional, en el que todos los pueblos y territorios indígenas estén representados, con una agenda abierta para dialogar sobre lo expuesto y para poder establecer prioridades".