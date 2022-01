Rincón y Paulsen llaman a impulsar cambios con acuerdos

Política

Timoneles de la Cámara y el Senado interpelaron a políticos y empresarios a trabajar en conjunto ante los nuevos desafíos que enfrenta el país.

El plato fuerte de la jornada en Enade 2022, donde expuso el Presidente electo Gabriel Boric, incluyó la exposición de los presidentes de los poderes del Estado, instancia en la que coincidieron la timonel del Senado, Ximena Rincón, y su par de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen.

El presidente de la Cámara Baja inició su discurso identificando tres preocupaciones: el deterioro de la visión respecto a que Chile vuelva a ser un país reconciliado; la desconfianza en las instituciones políticas, principalmente en el Gobierno y el Parlamento; y finalmente que el 16% de las personas confían en la Convención Constituyente.

Así, hizo un llamado a la oposición del gobierno de Gabriel Boric a que sea una oposición “real”.

“La importancia de la oposición mejora la calidad de la democracia”. A lo que Paulsen realizó un compromiso con el presidente electo, quien se encontraba presente. “Nuestra oposición, señor Presidente, no será desleal con la democracia”.

Paulsen también pidió a sus pares terminar con la demonización del sector privado. “Cuando una sociedad renuncia a un sector privado fuerte, renuncia al progreso”. Finalmente, el diputado fue categórico respecto a la violencia: “Nunca más validar la violencia, no volver a sentarse con terroristas que dañaron tanto a mi región”.

Por su parte, Rincón inició su exposición con un detallado recorrido de lo sucedido desde meses previos al estallido social hasta el triunfo de Boric. A partir de eso, la senadora se refirió a los dichos que durante el miércoles se dieron a conocer, cuando dejó abierto su micrófono en el Senado y planteó que la nueva administración va a “sufrir” y que ella va a “tomar palco”.

“Sostuve que la tiene difícil, nadie lo puede negar. No es tiempo de mirar desde la galería, sino que hay que entrar a luchar”, señaló.

Además, la senadora reflexiono sobre los diferentes desafíos a futuro: lograr un crecimiento económico sostenido, garantizar educación digna y salud sin listas de espera, alcanzar ciudades seguras, saldar la deuda con los pensionados, incorporar a la mujer en el mundo empresarial y lograr una reactivación que otorgue empleos.

Finalmente, Rincón hizo un especial llamado a los empresarios a no permitir abusos y realizar sanciones efectivas ante la corrupción. “Todos deben seguir la norma y los aspectos éticos y morales. No debemos subsidiar de manera indirecta a las empresas que no cumplen con esta”, concluyó.