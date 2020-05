Ward en Icare: “No podemos dar espacio al populismo y eso se logra con propuestas responsables”

Política

El ministro participó en el encuentro “Cómo legislar bien en tiempos de crisis”, donde estableció tres ejes para una buena gestión.

"Una manera correcta de legislar debe tener presente lo que piensan los ciudadanos, al momento de presentar proyectos, de conversarlos pre legislativamente, al ponerlos en tabla; porque deben ir en sintonía con las prioridades ciudadanas", destacó hoy el ministro de la Segpres, Felipe Ward, en el marco del encuentro de Icare "Cómo legislar bien en tiempos de crisis", en el que participó junto al presidente de la Cámara, Diego Paulsen, y el senador Felipe Harboe.

En su exposición, el ministro hizo énfasis en que un segundo eje es el que dice relación con el aspecto institucional del proceso legislativo, el que hay que realizar respetando la actual Constitución, porque "no podemos dar espacio al populismo y eso se logra con propuestas responsables", dijo.

En este sentido, puso el foco en el reciente debate del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recordando que en la Cámara se criticó que los recursos que está poniendo el Estado son "insuficientes"; sin embargo, defendió la actitud de Ejecutivo, asegurando que actuó "con responsabilidad" al argumentar que era imposible aumentar los montos, porque se desconoce cuándo terminará la crisis.

"Uno no puede saltarse la Constitución para promover un debate. La Constitución no admite reglas de interpretación y debe ser respetada. Por eso valoramos a las dos mesas del Senado y la Cámara de Diputados que están trabajando para no tramitar mociones inadmisibles, impidiendo así los populismos", subrayó.

Un tercer eje que, desde el punto de vista de Ward, hay que tener presente para legislar bien en tiempos de crisis es "tener un horizonte claro". Al respecto, ya que si bien el algún momento va a terminar la crisis es necesario estar preparados para el año 2021, "dejando los prejuicios atrás, porque debemos construir nuevas relaciones, establecer confianzas, sentirnos más cercanos los unos a los otros".

Y añadió que en materia legislativa, se deben presentar iniciativas que no sólo respondan a la emergencia, sino que apunten a que "tenemos un programa de gobierno vigente, un desafío frente a la ciudadanía y del cual vamos a empeñarnos a sintonizar hasta el final".

Respecto del debate que se ha generado por un posible cambio de fecha tanto del plebiscito como de la elección de gobernadores regionales, el titular de la Segpres advirtió que "tenemos la intención de llevar adelante un calendario electoral y lo que nos ha pedido el Presidente de la República es cuidar la vida y la salud de las personas. Ese es el principio que gobierna todas las decisiones en la actual administración, el cuándo va a estar determinado por eso".